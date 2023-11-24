Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile bir araya geldi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile iki ülkenin enerji işbirliğine dair konuları görüştü.
Ankara
Bayraktar, Rus-Türk Karma Ekonomik Komisyonunun olağan toplantısına katılmak üzere Ankara'da bulunan Novak ile Bakanlıkta bir araya geldi.
Görüşmede Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezi başta olmak üzere iki ülkenin enerji işbirliğine dair çeşitli konular ele alındı.
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