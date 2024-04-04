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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: İran'la karşılıklı elektrik ticareti başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yapılan çalışmalar neticesinde birkaç ay içinde İran ile Türkiye arasındaki elektrik ticaretinin başlayacağını belirtti.

Haydar Şahin  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: İran'la karşılıklı elektrik ticareti başlayacak

İran

Resmi ziyaret çerçevesinde başkent Tahran'da bulunan Bakan Bayraktar, İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan ile bakanlık binasında bir araya geldi.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Bayraktar ve Mehrabiyan ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ocak ayında yaptığı Türkiye ziyaretinde enerji sektöründe işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandığını, zaptın ve alınan kararların takibi için de bugün mevkidaşı Mehrabiyan ile görüştüklerini kaydetti.

Bayraktar, enerjinin farklı alanlarının bulunduğunu belirterek petrol konusundaki işbirliğinin yanı sıra elektrik alanında da işbirliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bu anlamda elektrik hattını tüm komşu ülkelerle bağlantılı hale getirdiğini kaydeden Bayraktar, Türkiye'den İran'a İran'dan Türkiye'ye elektrik ihracatı yapılması konusunda görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Bayraktar, "İnşallah en kısa süre içerisinde, belki birkaç ay içinde bu çalışmalarımız neticesinde elektrik ticareti iki ülke arasında başlayacaktır." dedi.

Kazanım ve tecrübelerin paylaşılması için çalışmalar devam ediyor

İranlı mevkidaşı ile iki önemli meseleyi daha görüştüklerini aktaran Bayraktar, bunlardan birinin yenilebilir enerji alanında işbirliği olduğunu aktardı.

Bayraktar, "Türkiye'de bugün ulaştığımız, rüzgarda ve güneşte toplam 25 bin megavatlık kapasite ile oluşturduğumuz bu müktesebatı ve buradaki tecrübeyi şirketlerimiz vasıtasıyla inşallah İran'ın çok önemli yenilenebilir kapasitesini, potansiyelini hayata geçirme noktasında da çalışmalarımızı sürdürme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Diğer meselenin ise enerji borsası ile ilgili olduğunu aktaran Bayraktar, Türkiye'nin enerji borsası EPİAŞ'ın kazanımlarını ve tecrübelerini İran'da oluşturulması planlanan enerji borsasına aktarabilmekle ilgili de görüştüklerini söyledi.

Bayraktar, önümüzdeki süreçte, bu konuda iki ülkenin işbirliğini daha da artırarak devam ettirmeyi hedeflediğini belirtti.

İran Enerji Bakanı Mehrabiyan da ocak ayındaki Türkiye ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ticaret için orta vadede 30 milyar dolar hedef belirlediğini ifade ederek bu hedefe varmak için çalışmaların süreceğini söyledi.

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