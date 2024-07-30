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Ekonomi

Enerji şirketi bp'nin ikinci çeyrek karı piyasa beklentilerini aştı

Enerji şirketi bp'nin ikinci çeyrek karı piyasa beklentilerini aşarak 2,75 milyar dolar oldu.

Nuran Erkul Kaya  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Enerji şirketi bp'nin ikinci çeyrek karı piyasa beklentilerini aştı

Londra

Şirketin yılın ikinci çeyreğine ilişkin açıkladığı finansal sonuçlarına göre, bp'nin geçen yılın ikinci çeyreğinde 2,58 milyar dolar olan karı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,5 artış gösterdi. Şirketin karı yılın ilk çeyreğine göre ise yüzde 1,1 arttı.

Böylece şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde 2,75 milyar dolara çıkan karı, piyasa beklentisi olan 2,6 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

Şirket, yılın son çeyreğinde 1,75 milyar dolarlık hisse geri alımı gerçekleştireceğini de duyurdu.

bp'nin karındaki artışta, özellikle gaz pazarlama ve ticaretindeki daha düşük vergilendirme ve güçlü yakıt marjları etkili oldu.

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