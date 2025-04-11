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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da "18. IICEC Enerji ve İklim Forumu"na katılıyor.
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Ekonomi

Enerji fiyatlarındaki düşüş Almanya'da enflasyonu da düşürdü

Küreselde gerileyen enerji fiyatları, Almanya'da yıllık enflasyonu mart ayında yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesine çekti.

Bahattin Gönültaş  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Enerji fiyatlarındaki düşüş Almanya'da enflasyonu da düşürdü

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin mart ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak ve şubatta yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, martta beklentilere paralel yüzde 2,2'ye geriledi. 31 Mart’ta açıklanan öncü veriler böylece teyit edilmiş oldu.

Yüzde 2,2 ile yıllık enflasyon Kasım 2024'ten sonraki en düşük seviyeye indi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,3 artarken nihai veriler öncü verileri teyit etti.

AB uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,3 yükseldi.

Enerji ve gıdanın aylardır en önemli "fiyat belirleyici" durumunda olduğu Almanya'da, martta yıllık bazda gıda fiyatları yüzde 3 arttı, enerji fiyatları ise yüzde 1,6 düştü.

Enerji fiyatları hariç yıllık enflasyon martta yüzde 2,7 olarak hesaplandı.

Destatis açıklamasında "Enerji fiyatlarındaki gelişme Mart 2025'te de enflasyonu aşağı yönlü etkiledi. Buna karşılık gıda fiyatlarındaki artış yeniden hızlandı. Özellikle hizmet fiyatlarındaki ortalamanın üzerindeki artışlar enflasyon oranını yukarı baskılamaya devam etti." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, ekonomistlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikası başlangıçta Almanya'da enflasyonu düşürebilir.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, mart ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, Trump'ın gümrük vergilerinin enflasyondaki düşüşü artırma ihtimali olduğunu belirtti.

Rubia, "Çünkü artık ABD pazarından neredeyse tamamen kopmuş olan Çin, mallarının daha fazlasını AB ve Almanya'da satmaya çalışacaktır. Bu da birçok fiyat üzerinde baskı anlamına geliyor." yorumunu yaptı.

Rubia, ABD'nin yüzde 10'luk taban gümrük vergisi yürürlükte kalırsa diğer ülkelerden de Avrupa'ya daha fazla mal gelebileceğini ifade etti.

Trump, Çin'den yapılan ithalata uygulanan gümrük vergisini yüzde 145'e çıkarmıştı.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından çift haneli rakamlara gelen enflasyonun bu yıl yüzde 2 hedefine ulaşmasını bekliyor.

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