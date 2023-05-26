Endüstriyel mutfak ve mutfak eşyaları sektörü, ABD pazarında payını artırmayı hedefliyor
İstanbul
Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı, sektör olarak ABD’ye ve Amerika kıtasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Ancak Çin’in ABD pazarında etkisi çok büyük. Çin’in payından yüzde 10’luk pay alabilirsek, ihracatımızı bir anda yüzde 150 artırabiliriz." dedi.
ABD’nin Şikago kentinde düzenlenen Restaurant ve Otel Ekipmanları Fuarı’na (NRA Show), milli katılım organizasyonu gerçekleştirildi. Fuara, 18’i milli katılım ve 13’ü bireysel olmak üzere, toplam 31 Türk firması katıldı.
NRA Show’da AA muhabirine açıklamalar yapan TUSİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaplangı, fuara TUSİD organizasyonu ile milli katılım gerçekleştirildiğini kaydetti.
NRA Show'un uzun yıllardır her yıl yapılan bir fuar olduğunu aktaran Kaplangı, "TUSİD olarak biz de İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birliği’nin destekleri ile ikinci kez milli katılım organizasyonu düzenledik. ABD’ye gelen firmalarımızın hepsi Türkiye’de üretim yapan endüstriyel mutfak konusunda uzman şirketler. Fuar, ABD’nin yanı sıra tüm Amerika kıtasının en önemli fuarları arasında yer alıyor. Amerika pazarı bizim için çok önemli. Bu pazara da çok güzel bir şekilde hazırlandık ve Türk sanayisinin gücünü göstermenin mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
ABD’nin dünyanın en önemli tüketim pazarlarından biri olduğunu kaydeden Kaplangı, "Türkiye, endüstriyel mutfak ve mutfak eşyaları sektöründe 40 yıllık geçmişiyle şu anda dünyanın 5 ekol ülkesinden biri. İhracat sıralamasında da dünyada beşinci sıradayız. İhracatta ilk sırada Çin geliyor, ikinci sırada ABD, üçüncü sırada Almanya ve dördüncü sırada ise İtalya yer alıyor." ifadelerini kullandı.
Güçlü Kaplangı, Türkiye'nin mutfak eşyaları ihracatının 6,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "Ancak, birinci sıradaki Çin’in ihracatı 147 milyar dolar. Çin, ihracatının yüzde 60'ını ABD’ye yapıyor. Biz de sektör olarak ABD pazarına odaklandık. Ancak Çin’in ABD pazarında etkisi çok büyük. Çin’in ABD’ye yaptığı ihracattan yüzde 10’luk bir pay almayı başarırsak, ihracatımızı yüzde 150 büyütebiliyoruz. İşte, bu yüzden ABD’de düzenlenen fuarlar ve etkinlikler bizim için çok değerli." diye konuştu.
Türkiye’nin dış ticaret açığını kapatma noktasında endüstriyel mutfak sektörünün büyük çaba sarf ettiğini dile getiren Kaplangı, "Şu ana kadar yaptığımız ihracatı her yıl katlayarak, ülkemize daha fazla artı değer katacağımıza inanıyoruz. Ancak, daha gidecek çok yolumuz var. Çok büyük fırsatlar karşımızda. Sektör olarak bu fırsatları yakından takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.
"Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği uzak ülkeler stratejisi doğrultusunda ABD’ye yoğunlaştık"
Sektörün ihracatının yüzde 51’inin Avrupa ülkelerine yapıldığını söyleyen TUSİD Başkanı Kaplangı, "Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği uzak ülkeler stratejisi doğrultusunda ABD’ye yoğunlaştık. Ancak, Amerika kıtasında Kanada ve Meksika da radarımızda. Latin Amerika ülkeleri de büyük pazarlar arasında yer alıyor." diye konuştu.
Kaplangı, bir bütün olarak gördükleri Amerika kıtası dışında uzak ülkeler stratejisi kapsamında Hindistan, Endonezya ve Malezya’ya da yoğunlaştıklarını belirterek, "Bu ülkelerde de hem üretim hem de fuar çalışmaları yapacağız. Hep birlikte Türk endüstriyel mutfak ürünlerini tanıtacağız ve istediğimiz hedefe ulaşacağız." ifadelerini kullandı.
ABD pazarı ve ABD’deki sektörü de değerlendiren Kaplangı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“ABD’de sektörümüzden üreticiler var. ABD’nin iç tüketimine üretim yaparken, ihracat da gerçekleştiriyorlar. İhracatta da bilinen meşhur zincirlere, otel ve fast food zincirlerine göre ürettikleri ürünler var. Ancak, Türkiye’deki üreticiler de ABD’li üreticilerin ürünlerine alternatifler üretmeye başladı. Özellikle pişiricilerde bu ürünlerin alternatiflerini üretmiş durumdayız. ABD’li üreticilerin pazarlarına, Türk üreticiler olarak girmeye başladık. Türkiye'de ve Avrupa'da ürettiğimiz ürünler ilgi görmeye başladı.”Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.