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Ekonomi

Emtia piyasası, Fed'in şahin tutumu ve jeopolitik riskler arasında kaldı

2014'ten bu yana ilk kez 90 doların üzerine çıkan Brent petrol yükseliş serisini 6 haftaya çıkardı ve haftayı yüzde 2 yükselişle tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 31.01.2022
Emtia piyasası, Fed'in şahin tutumu ve jeopolitik riskler arasında kaldı

İstanbul

Emtia piyasasında geçen hafta bir taraftan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumuyla düşüşler görülürken, diğer taraftan Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilimle kayda değer yükselişler de söz konusu oldu.

Emtia piyasasında geçen hafta karışık ve dalga boyu yüksek bir seyir izlendi.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumuyla düşüşler görülen emtia piyasasında, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilimle de kayda değer yükselişler yaşandı.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen hafta gerçekleşen Fed toplantısında bankanın mart ayındaki toplantısında faiz oranlarını artırma niyetinde olduklarını belirtti.

Analistler, Powell'ın açıklamalarıyla özellikle gümüş başta olmak üzere emtiada satış baskısı artarken, Rusya-Ukrayna krizinden dolayı arz ve tedarikte görülebilecek sıkıntılarla da özellikle paladyum ve doğal gazda sert yükselişler görüldüğünü söyledi.

Geçen hafta altın yüzde 2,3, gümüş yüzde 7,5, bakır yüzde 2,6, kurşun yüzde 3,1, platin yüzde 1,7, nikel yüzde 5,4, çinko yüzde 0,7 değer kaybederken, paladyum yüzde 12,7, alüminyum yüzde 1,8 değer kazandı.

İki hafta üst üste zirve tazeleyen nikelde geçen hafta kar satışlarıyla sert düşüşler görüldü.

Brent petrol yükseliş serisini 6 haftaya çıkardı

Geçen hafta, jeopolitik risklerle beraber enerji tarafında ralliler görüldü.

2014'ten bu yana ilk kez 90 doların üzerine çıkan Brent petrol, yükseliş serisini 6 haftaya çıkardı ve haftayı yüzde 2 yükselişle tamamladı. Doğal gaz ise yüzde 17,3 değer kazandı.

Brent petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükselişte, jeopolitik riskler nedeniyle piyasalarda yaşanan arz daralmasının derinleşmesine yönelik endişeler etkili oldu.

Devam eden Rusya-Ukrayna krizi, Rusya'ya uygulanabilecek muhtemel yaptırımlara karşılık Avrupa'nın gaz arzının tehlikeye girebileceği düşüncesini yaygınlaştırdı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in Hudeyde iline 20 Ocak'ta gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası bölgede gerilimin yükselmesi de petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.

Pamuk üç haftadır zirvelere oynuyor

Tarım tarafında da geçen hafta genel olarak yukarı yönlü bir seyir izlendi.

Özellikle pamuğun performansı dikkati çekti. Haftayı yüzde 3 kazançla tamamlayan ve üç haftadır zirvelere oynayan pamuk fiyatları 1,2560 dolarla Haziran 2011’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Ekonomilerin açılmasıyla talepteki yükselişlere paralel olarak haftalık ihracattaki artış ve üretim tahminlerinde yaşanan düşüş, pamuk fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Buğday yüzde 0,9, mısır yüzde 3,3, soya fasulyesi yüzde 4 değer kazanırken, kahve yüzde 0,9, şeker yüzde 3,6 değer kaybetti.

Soya fasulyesi, Güney Amerika’daki kuraklığın arzı engelleyebileceğine yönelik öngörülerle arttı.

''Tarım emtialarında arz endişeleri arttı"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin başta buğday ve mısır olmak üzere tarım emtialarında arz endişelerini artırdığını belirtti. ABD Merkez Bankası (Fed) açıklamalarının da geçen haftaya damgasını vurduğunu ifade eden Ergezen, “İlk etapta sert satışlara sahne olsa da sonrasında varlık fiyatlarına alımlar geldi.” dedi.

Ergezen, petrol fiyatlarının yüksek seyretmeye devam etmesinin mısır ve şeker piyasasında alımların artmasına yol açtığını aktardı. Genel olarak ihracat verilerinin güçlü kalmaya devam ettiğini dile getiren Ergezen, bunun da talep beklentilerini güçlendirdiğini dile getirdi.

Ergezen, gübre fiyatlarındaki ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle tüm tarım emtialarına yönelik endişelerin devam ettiğini vurguladı.

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