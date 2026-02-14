Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,085.00
BTC/USDT
69,805.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe kafilesi, Papara Park’a hareket ediyor.
logo
Ekonomi

Emlak Katılım'dan 2025'te 13,9 milyar lira net kar

Aktif büyüklüğünü 410 milyar liraya ulaştıran banka, toplanan fonları 311 milyar liraya yükseltti.

Enes Ege  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Emlak Katılım'dan 2025'te 13,9 milyar lira net kar

İstanbul

Emlak Katılım'ın 2025'te aktif büyüklüğü 410 milyar liraya ulaşırken, net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artışla 13,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Emlak Katılım, Türkiye ekonomisine sağladığı güçlü finansman desteği ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla 2025'te istikrarlı yükselişini sürdürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Faaliyet alanlarını genişleterek güçlü finansal performansını koruyan banka, katılım finans ilkeleri doğrultusunda ülke ekonomisine kaynak aktarmaya devam ederken, etkin bilanço yönetimi ve verimlilik odaklı stratejileriyle mali yapısını daha da güçlendirdi.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 95 artışla ülke ekonomisine 290 milyar lira kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net karını yüzde 59 artırarak 13,9 milyar liraya çıkardı. Aktif büyüklüğünü 410 milyar liraya ulaştıran banka, toplanan fonları 311 milyar liraya yükseltti.

Emlak Katılım'ın kullandırılan fon büyümesi aynı dönemde yüzde 108 düzeyinde gerçekleşirken, yüzde 19,79 sermaye yeterliliği oranıyla sektördeki sağlam duruşunu pekiştirdi. Güçlü sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen istikrarlı operasyonel faaliyetleri sayesinde 2025'te öz kaynak karlılığını yüzde 55 seviyesinde tamamladı.

Banka, 2025'te stratejik büyüme vizyonu doğrultusunda iki önemli iştirakini hayata geçirdi. Emlak Katılım Tasarruf Finansman şirketiyle tasarruf finansman sektörüne giriş yaptı. Faaliyete geçmesinin ardından yoğun başvuru talebi alan şirket, kısa sürede önemli büyüklüğe ulaşarak sektörde güçlü bir başlangıç performansı sergiledi.

Şirketin aynı dönemde kurduğu Portföy Yönetim Şirketi ise katılım finans ilkeleri çerçevesinde yatırımcılara şeffaf ve sürdürülebilir portföy yönetim hizmetleri sunuyor. Oluşturulacak fon yapılarıyla sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlanması ve özellikle gayrimenkul yatırım fonları aracılığıyla konut sektörünün finansmanına destek verilmesi amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" Antalya'da devam ediyor
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan: Sivil toplum için koşturmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek
Muğla'da Gökova Körfezi'nin rengi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir İzetbegoviç'i kabul etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Emlak Katılım'dan 2025'te 13,9 milyar lira net kar

Emlak Katılım'dan 2025'te 13,9 milyar lira net kar

Albaraka Türk'ten 2025'te 15 milyar lira net kar

Fransa'da 2025'te Müslüman karşıtı vakalar yüzde 88 arttı

Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı geçen yıl 5,5 milyonu aştı

Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı geçen yıl 5,5 milyonu aştı
Ticaret ve perakende satış hacmi Aralık 2025'te aylık ve yıllık bazda arttı

Ticaret ve perakende satış hacmi Aralık 2025'te aylık ve yıllık bazda arttı
Büyükbaş hayvan sayısı 2025'te 17,7 milyon, küçükbaş sayısı yaklaşık 57,9 milyon oldu

Büyükbaş hayvan sayısı 2025'te 17,7 milyon, küçükbaş sayısı yaklaşık 57,9 milyon oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet