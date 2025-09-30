Dolar
41.59
Euro
48.87
Altın
3,809.07
ETH/USDT
4,150.50
BTC/USDT
112,820.00
BIST 100
10,967.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Beko oyuncuları Onuralp Bitim, Talen Horton-Tucker ve Mikael Jantunen, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Elektrik üretimi temmuzda yüzde 2,55 arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi temmuzda önceki senenin aynı ayına göre yüzde 2,55 artarak 33 milyon 1266 megavatsaat oldu.

Başak Erkalan  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Elektrik üretimi temmuzda yüzde 2,55 arttı

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2025 temmuz ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 29,3'ü doğal gaz, yüzde 22,3'ü ithal kömür, yüzde 17,3'ü hidroelektrik, yüzde 10,8'i rüzgar ve yüzde 10,3'ü linyit santrallerinden yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla güneş, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi temmuzda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,55 artışla 33 milyon 1266 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 0,18 artarak 27 milyon 235 bin 689 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 36,1'i sanayi, yüzde 27,7’si kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler, yüzde 25’i mesken tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 1,4, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 9,8 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı, temmuzda önceki senenin aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 51 milyon 302 bin 749'a ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,3, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 2,1, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerin sayısında yüzde 2 yükseliş görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 2, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 6 artış yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 2,1 artarak 98 bin 372 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 24,7'sini doğal gaz, yüzde 24,3'ünü barajlı hidroelektrik, yüzde 13,8'ini rüzgar, yüzde 10,6'sını ithal kömür ve yüzde 10,4'ünü linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan Aksaray'daki trafik kazasında şehit olan 2 jandarma için taziye mesajı
Bilecik'teki barajların su seviyesinin düşmesi ürünlerde verim kaybına neden oldu
500 Bin Sosyal Konut Projesi için hazırlıklar tamamlandı
Büyükşehirlerde Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları yaygınlaştırılacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Toprak bütünlüğü olan bir Filistin devletinin kurulması Orta Doğu barışının kapısıdır

Benzer haberler

Elektrik üretimi temmuzda yüzde 2,55 arttı

Elektrik üretimi temmuzda yüzde 2,55 arttı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet