Elektrik faturalarını konut statüsünden ödeyecek STK'ler düzenlemeden memnun
MÜSİAD Genel Sekreteri Terzioğlu, Türkiye'de 120 binden fazla sivil toplum kuruluşu bulunduğunu belirterek, "Tarifelerinin ticarethaneden konuta dönüştürülmesi marifetiyle elektrik maliyetleri, dağıtım bedeli dahil yüzde 50'ye yakın düşecek." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, elektrikte vatandaşı rahatlatacak kararlar alındığını duyurmuştu.
Elektrikte 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamlarının vatandaş lehine yeniden değerlendirileceğini belirten Erdoğan, "Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden, konut statüsüne dönüştürülecektir." ifadelerini kullanmıştı.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreteri Cihad Terzioğlu, yaşanan enerji arz sıkıntısı ve maliyet bazlı artışlardan dolayı elektrik ve doğal gaz başta olmak üzere tüm dünyada enerji fiyatlarının arttığını anımsattı.
Uzun yıllardır istikrarlı fiyatların hakim olduğu Avrupa piyasalarında dahi enerji fiyatlarının yüzde 100'den fazla arttığına işaret eden Terzioğlu, "Türkiye'de de enflasyon baskısıyla fiyat artışları yaşadık. Enflasyon ile mücadeleye odaklanan ülkemizin son kullanıcıya yansıyan enerji faturalarında iyileştirme yapması çok olumlu bir adımdır. Özellikle sabit gelirlilerin ve hane halkının destek talebi karşılık bulmuştur." diye konuştu.
Terzioğlu, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün verilerine göre Türkiye'de 120 binden fazla faal sivil toplum kuruluşu bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Kamu yararına çalışan bu kuruluşların tarifelerinin ticarethaneden konuta dönüştürülmesi marifetiyle elektrik maliyetleri, dağıtım bedeli dahil yüzde 50'ye yakın düşecektir. Tüm toplumumuza fayda sağlayacak bu indirimin sosyal dayanışmaya hizmet edecek faaliyetleri artıracağına inanıyoruz. Bunlara ek olarak, tükettiği elektriği karşılama amaçlı yapılacak olan yenilenebilir enerji santralleri için açıklanan destek ve teşvikleri sektörün geleceği açısından çok olumlu karşılıyorum. Yeşil kalkınma devriminin bir parçası olarak gördüğümüz bu adımların yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji bağımsızlığı konularındaki farkındalığı da artıracağına inanıyorum."
Enerji Tüketicileri Derneği Genel Başkanı Bülent Çebin de sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliğinin, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülmesinin olumlu bir adım olduğunu belirterek, "Böylece ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri de düşecektir." dedi.
Dernek, vakıf, cemevleri dahil sivil toplum kuruluşlarının daha önce ödemelerini ticarethane statüsünden yaptıklarını anımsatan Çebin, "Elektrik üretim maliyetlerinin çok yüksek olduğu göz önünde bulundurulmalı. Bunu değerlendirince yapılan bu statü değişimi tabii ki olumlu bir adım olarak nitelendirilebilir." diye konuştu.
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