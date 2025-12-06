Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı -VTR-
logo
Ekonomi

Ekonomide bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Zeynep Duyar  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Ekonomide bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan çeşitli kadrolara yeni atamalar gerçekleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Halil İbrahim Azal, Muhasebat Genel Müdür Yardımcılıklarına Bedriye Bilgici Koçdemir ve Onur Güneş, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Osman Kılınçel, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mesut Türkay ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Koca atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Halil Yanık getirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde 6. Bölge Müdürü Celal Tokalak ve 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı görevlerinden alındı.

Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Hakkı Karabörklü'nün ataması yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına yönelik operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı
Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
Gürbulak Gümrük Sahası'nda 394 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşi Latife El Durubi'den Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ziyaret
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

EPDK 21 şirkete lisans verdi

EPDK 21 şirkete lisans verdi

Ekonomide bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan AB'nin X'e 120 milyon avro ceza vermesine tepki

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan AB'nin X'e 120 milyon avro ceza vermesine tepki
IMF: Kanada ekonomisi, önemli bir ticaret şokuna rağmen beklenenden iyi performans gösterdi

IMF: Kanada ekonomisi, önemli bir ticaret şokuna rağmen beklenenden iyi performans gösterdi
Burak Dağlıoğlu: Türkiye'de teknoloji girişimlerine 5 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı

Burak Dağlıoğlu: Türkiye'de teknoloji girişimlerine 5 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet