Ekonomi

EPDK 21 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 21 şirkete lisans verirken 3 şirketin lisansını sonlandırdı, 2 lisansı iptal etti, 1 şirketin lisans süresini uzattı.

Gülşen Çağatay  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
EPDK 21 şirkete lisans verdi

Ankara

EPDK'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 7 toplayıcı lisansı, 11 üretim lisansı ve 2 şarj ağı işletmeci lisansı verildi. Aynı piyasada 2 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı, 2 şirketin üretim lisansı iptal edildi.

Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verilirken 1 şirketin mevcut iletim lisansı süresi uzatıldı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında ise 1 şirketin LPG depolama lisansı sona erdirildi.

