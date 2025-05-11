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Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, sanayide üretimi, rekabeti ve ihracatı artırmaya yönelik kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirilmesi planlanan tedbirlerin detaylı şekilde değerlendirildiği bildirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan EKK'nin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, geçen ay Giresun'da yapılan EKK toplantısının devamı niteliğindeki 2025 yılının üçüncü EKK toplantısının, aynı gündemle gerçekleştirildiği belirtildi.

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Küresel ticarette artan belirsizlik ve korumacılık eğilimlerinin, dış ticaret stratejilerinin yeniden şekillendirilmesini zorunlu kıldığı vurgulanan açıklamada, tedarik zincirlerindeki dönüşümün, üretim merkezlerinin yeniden konumlanmasının, teknolojik gelişmelerin hız kazanmasının ve dijitalleşmenin etkisiyle küresel ticaretin yeni bir döneme girdiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu yeni dönemde ülkeler için başarı; değişen koşullara hızlı uyum sağlama, dayanıklı bir ekonomi inşa etme ve rekabet güçlerini artırma becerilerine bağlı olacaktır. Ülkelerin gelecekteki yönünü, karşılaşılan zorluklara verilen tepkiler kadar, zorlukları fırsata dönüştürmeye yönelik atılan adımlar belirleyecektir. Dönüşüm sürecinde Türkiye oldukça avantajlı bir konumdadır. Genç ve dinamik nüfusumuz, güçlü sanayi ve üretim altyapımız, stratejik coğrafi konumumuz, Avrupa pazarıyla entegrasyonumuz ve Asya ile derinleşen ilişkilerimiz, ülkemize küresel ölçekte önemli fırsatlar sunmaktadır. Ekonomimizin temellerini güçlendirme ve küresel rekabette güçlü bir oyuncu olmak adına; verimliliği artırmaya, yatırım ortamını iyileştirmeye ve ihracatı çeşitlendirmeye yönelik yapısal reformları hayata geçirmeye devam ediyoruz."

"Dış ticarette izlenecek adımlar değerlendirildi"

Sağlam makroekonomik temeller üzerine inşa edilen, esnek ve çeşitlendirilmiş politikalarla Türkiye'nin bu süreci avantaja dönüştürme potansiyelinin oldukça yüksek olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda bugünkü EKK toplantısında görüşülen temel hususlar şunlardır; sanayide üretimi, rekabeti ve ihracatı artırmaya yönelik kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirilmesi planlanan tedbirler Kurul üyeleriyle detaylı şekilde değerlendirildi. Küresel ticaret politikalarındaki artan belirsizlikler ve korumacılık eğilimleri karşısında, dış ticaret politikamıza stratejik bir çerçeve kazandırmak amacıyla izlenecek adımlar değerlendirilmiştir. İşgücü piyasasındaki gelişmeler ve yeni nesil çalışma modelleri değerlendirilmiş, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirilmesi planlanan politikalar Kurul üyeleriyle istişare edilmiştir."

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