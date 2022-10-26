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Ekonomi

Egeli hazır giyim ihracatçısı rotayı ABD pazarına çevirdi

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, AB ülkelerinde enerji sorununa bağlı olarak pazarın daraldığını belirterek, mevcut müşterileri koruma ve alternatif pazarlara odaklanma sürecinde olduklarını söyledi.

Tolga Albay   | 26.10.2022
Egeli hazır giyim ihracatçısı rotayı ABD pazarına çevirdi

İzmir

Sektörün ihracat performansıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Sertbaş, birlik olarak ihracatta yılın ilk yarısını çok iyi geçirdiklerini, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası gelişmelerin etkisiyle senenin ikinci yarısında duraklama yaşadıklarını ifade etti.

Avrupa ülkelerinde yaşanan enerji kaynaklı sorunların bu ülkelerde siparişler açısından daralmalara neden olduğunu dile getiren Sertbaş, ihracatın bir miktar gerileyeceğini ancak dramatik düşüşler beklemediklerini söyledi.

İhracatta bu yılı geçen yılın rakamlarının üzerinde kapatmayı hedeflediklerini bildiren Sertbaş, sorunlara rağmen ihracatın sürdürülebilir durumda olduğunu, bir süre önce görüştükleri Avrupa'nın en büyük hazır giyim grubunun Türk firmaları için olumlu sinyaller vermesinin de sevindirici olduğunu belirtti.

Sertbaş, "Bu süreçte kendimizi iyi korumamız lazım, çok dikkatli harcama ve üretimler yapmamız lazım. Başa baş fiyat vereceğiz, biraz zarar edeceğiz ama müşterimizi kaptırmamak için çaba göstereceğiz. Bizim için önemli bir alternatif olan ABD pazarına ağırlık vereceğiz. Bu pazarda birkaç fuar ziyaretimiz olacak." dedi.

Hazır giyim ve konfeksiyonun istihdam yoğun bir sektör olması nedeniyle asgari ücretle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Sertbaş, döviz kurunda da seçime kadar bir yükselme beklemediklerini ifade etti.


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