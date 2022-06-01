Edirneli kadın Genç Çiftçi Projesi'nden hibe aldığı 6 inekle üretici oldu
Edirne'de Genç Çiftçi Projesi kapsamında 6 hibe inek alan Kadriye Kuzucu, elde ettiği sütü satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.
Edirne
Kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca 2016 yılında Genç Çiftçi Projesi başlatıldı.
Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlanması amacıyla yürütülen projeden binlerce çiftçi yararlandı.
Hayvansal üretim, bitkisel üretim, yöresel ürünler, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik desteklemelerin sağlandığı projeden yararlanan çiftçiler, hem ülke hem de aile ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği desteklemesinden yararlanan üreticilerden birisi de merkeze bağlı Kemalköy köyünde yaşayan 42 yaşındaki iki çocuk annesi Kadriye Kuzucu oldu.
Kuzucu, üretmenin kalkınmanın sermayesi olduğu bilinciyle 2016 yılından bu yana hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sunmanın gururunu yaşıyor
Hayvan sayısı katlandı
Kuzucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla 2016'daki başvurusuyla kendisine 6 inek hibe edildiğini söyledi.
Boş oturmaktansa ekonomiye katkı sunmak amacıyla yaptığı başvurusunun olumlu karşılandığını ifade eden Kuzucu, evinin yanına eşinin de yardımıyla küçük bir çiftlik kurduğunu belirtti.
İşini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını dile getiren Kuzucu, "Eşim ve çocuklarım da bana yardımcı oluyor. 2016'dan bu yana süt üretimine devam ediyoruz. İneklerimiz çoğaldı bugüne kadar değerlendirdik. 13 büyükbaş hayvanımızdan doğuracaklar var, yavruları olunca onları da yetiştireceğiz." diye konuştu.
Kuzucu, köylerdeki ev hanımlarının devlet projelerine başvurarak iş kurabileceğini dile getirdi.
Evde üretmeden oturmanın kimseye katkısı olmayacağını vurgulayan Kuzucu, "Kimse evde oturmasın üretime katkıda bulunsun." dedi.
Mesaiye erkenden başlıyor
Kuzucu, sabahın erken saatinde başladığı mesaisinin gün boyunca devam ettiğini anlattı.
İsim verdiği ineklerine sevgiyle baktığını, onlarla titizlikle ilgilendiğini ifade eden Kuzucu, "Sabah erkenden ahırı temizliyorum, yemlerini veriyorum ineklerimle severek ilgileniyorum. 'Yağmur', 'Çiçek', 'Sefer', 'Nazlı' isimlerini verdim. Onlarla ilgileniyor zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorum". dedi.
Günlük 60 litre süt sağdığını belirten Kuzucu, sağım işleminin ardından topladıkları sütü toplama merkezine götürdüğünü ifade etti.
"Devletimizden Allah razı olsun"
Kuzucu'nun eşi Kemalköy Muhtarı İzzet Kuzucu ise kendisinin çiftçilik yaptığını eşinin de hayvancılık yaparak aile bütçesine destek olduğunu ifade etti.
Devletin projelerle birçok insanı iş sahibi yaptığını belirten Kuzucu, "Devletimizden Allah razı olsun üretmek isteyene destekleri veriyor, vatandaşların da duyarlı olup bunlardan faydalanması ve ülke ekonomisine kaktı sağlaması lazım. Başka türlü bu ülke kalkınamaz." dedi.
Genç Çiftçi Projesi
Tarım ve Orman Bakanlığınca Genç Çiftçi Projesi ile kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayarak kentsel göçün önlenmesi amacıyla 18-40 yaş aralığındaki genç çiftçilerin kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi hedeflendi.
Edirne'de 2016'dan bu yana 266 üreticiye bin 419 büyükbaş hayvan dağıtıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.