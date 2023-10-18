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Ekonomi

ECB'den ''Dijital avro çalışmalarını bir sonraki seviyeye taşıyoruz'' açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB), dijital avro ihracı projesinde Kasım 2023’ten itibaren iki yıllık bir "hazırlık aşamasına” geçileceğini bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
ECB'den ''Dijital avro çalışmalarını bir sonraki seviyeye taşıyoruz'' açıklaması

Berlin

ECB’den yapılan açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin dijital avronun ihracına yönelik iki yıl sürecek bir "hazırlık aşamasına" geçmek için yeşil ışık yaktığı belirtildi.

1 Kasım 2023’te başlayacak hazırlık aşamasıyla altyapıyı geliştirecek sağlayıcıların seçilmesini içeren çalışmalarla potansiyel bir dijital avronun zemininin oluşturulacağı aktarılan açıklamada, hazırlıkların dijital avroya ilişkin gelecekteki olası bir kararın önünü açacağına da işaret edildi.

Açıklamada, hazırlık aşamasına başlamanın "dijital avro ihraç etmek için” kesin karar olmadığı hatırlatıldı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, konuya ilişkin değerlendirmesinde, dijital avronun ücretsiz ve fiziksel nakit ile bir arada var olacağını belirterek, "Para birimimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor.” ifadesini kullandı.

ECB, dijital avronun oluşturulmasına yönelik projesine 2021’de başlayarak, dijital paranın ihracını araştırmaya başlamıştı.

Bunun yanında, Avrupa Birliği (AB) dijital avronun yürürlüğe sokulması halinde uygulanacak denetim mekanizmasını ve temel yasal unsurlarını düzenleyecek bir çerçeve üzerinde çalışıyor.

Dijital avronun ne zaman çıkarılacağına ilişkin nihai kararı ECB alacak.

Dijital avro, ECB tarafından çıkarılacak ve halkın kullanımına açık bir merkez bankası dijital para birimi olacak.

Dijital avro, nakit avronun dijital uyarlaması olarak kullanılacak.

Kripto varlıkların aksine dijital avronun arkasında ECB bulunacak ve nakit avroda olduğu gibi tutulan her dijital avro doğrudan ECB tarafından desteklenecek.

ECB, dijital avronun güvenilirliğini, değerini, istikrarını ve itibarını korurken nakit avro ile değiştirilebileceğini garanti edecek.

Dijital avro ile Avrupa çapında alternatif bir ödeme çözümü sunulacak ve kişi ve işletmeler mevcut seçeneklere ilave olarak dijital avro ile ödeme yapabilecek.

Dijital avro, Avro Bölgesi'nde geniş çapta kabul gören, ucuz, güvenli ve resmi para birimi haline gelecek.

Öte yandan, ECB, dijital avro ile, Avrupa'da dijital ödemeler pazarına hakim olan ABD’li şirketlere karşı koymayı da hedefliyor.

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