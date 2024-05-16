Dolar
32.22
Euro
35.12
Altın
2,384.60
ETH/USDT
2,998.60
BTC/USDT
66,135.00
BIST 100
10,182.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret ediyor
logo
Ekonomi

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos: Jeopolitik riskler finansal istikrar görünümünü gölgelemeye devam ediyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), düşen enflasyon ve iyileşen ekonomik beklentilere karşın finansal piyasaların, artan jeopolitik gerginlikler gibi olumsuz şoklara karşı kırılgan olmaya devam ettiği uyarısı yaptı.

Bahattin Gönültaş  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos: Jeopolitik riskler finansal istikrar görünümünü gölgelemeye devam ediyor

Berlin

ECB'nin Avro Bölgesi'ne ilişkin "Finansal İstikrar Değerlendirme" raporunda düşen enflasyon ve iyileşen ekonomik beklentiler sayesinde ekonomik görünüm aydınlanmış olsa bile finansal piyasaların olumsuz şoklara karşı kırılgan olmaya devam ettiğine işaret edildi.

Piyasalarda son zamanlarda görülen iyimser havanın hızla değişebileceğine vurgu yapılan raporda, jeopolitik gerginliklerin finansal istikrarı tehlikeye atabileceği uyarısında bulunuldu.

Raporda, "Sıkı finansal koşullar, Avro Bölgesi hanehalkının, firmaların ve hükümetlerinin dayanıklılığını test ederken, emlak piyasasındaki gerileme gayrimenkul firmalarını zorluyor." denildi.

Raporda, Avro Bölgesi bankacılık sisteminin güçlü sermaye ve likidite pozisyonu sayesinde bu riskleri yönetmek için iyi bir donanıma sahip olduğu ifade edilerek, ancak bankaların düşük piyasa değerlemeleri, özellikle varlık kalitesi, fonlama ve gelirlerle ilgili zorlukların devam ettiği belirtildi.

Özellikle ticari gayrimenkul finansmanı olmak üzere bazı kredi portföylerinde kayıpların arttığına dair işaretler bulunduğuna yer verilen raporda, faiz oranları gerilese dahi finans kuruluşlarının finansman maliyetlerinin yüksek kalmaya devam etmesinin muhtemel olduğu kaydedildi.

Raporun sunumunu gerçekleştiren ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, olumsuz ekonomik ve finansal sürprizler olasılığının yüksek olduğunu belirterek, "Buna bağlı olarak Avro Bölgesi finansal istikrarı için risk görünümü kırılgan olmaya devam ediyor." dedi.

"Jeopolitik riskler finansal istikrar görünümünü gölgelemeye devam ediyor." ifadesini kullanan De Guindos, mükemmeli fiyatlamaya odaklı piyasada duyarlılığın hızla değişebileceği uyarısında bulundu.

De Guindos, "Azalan resesyon riskleri ve düşen enflasyona paralel olarak finansal istikrar koşulları iyileşmiş olsa da küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler ışığında finansal sistemin dayanıklılığını daha da arttırmamız önemini korumaktadır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da tıp öğrencileri ve doktorlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
"NEXT by TRT World Forum" 18 Mayıs'ta başlayacak
Samsun'da öğrencinin okula getirdiği biber gazı topunun patlamasıyla 25 öğrenci gazdan etkilendi
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı
Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı dünyaca ünlü gezi sitesinin radarına girdi

Benzer haberler

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos: Jeopolitik riskler finansal istikrar görünümünü gölgelemeye devam ediyor

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos: Jeopolitik riskler finansal istikrar görünümünü gölgelemeye devam ediyor

ABD'de beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon "faiz indirimi" umutlarını canlandırdı

ABD'de enflasyon nisanda yıllık yüzde 3,4 oldu

AB, 2025 yılı ekonomik büyüme tahminini düşürdü

AB, 2025 yılı ekonomik büyüme tahminini düşürdü
EBRD Bölgesel Başekonomisti Selim: Yatırımcıların Türkiye'ye güveninin iyileştiğini birçok şekilde görüyoruz

EBRD Bölgesel Başekonomisti Selim: Yatırımcıların Türkiye'ye güveninin iyileştiğini birçok şekilde görüyoruz
IMF Başkanı Georgieva, dünya ekonomisinin son derece dirençli olduğunu söyledi

IMF Başkanı Georgieva, dünya ekonomisinin son derece dirençli olduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet