Ekonomi

ECB Başekonomistinden Avrupa bankaları için dolar riski uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, dolar finansmanının kesilmesi durumunda Avro bölgesindeki bankaların baskı altına girebileceği uyarısında bulundu.

Bahattin Gönültaş  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Berlin

Philip Lane, Frankfurt’taki “2025 WE_ARE_IN Makroekonomi ve Finans Konferansı’nda yaptığı konuşmada, tarife çalkantıları sırasında ABD Hazine menkul kıymetlerindeki satışlar ve doların zayıflamasının Avro Bölgesi bankalarının dolar cinsi likit varlıklara güvenmesini daha da zorlaştırdığını söyledi.

Dolar finansmanı kesilirse Avro bölgesindeki bankaların baskı altına girebileceği uyarısı yapan Lane, böyle bir durumda ekonomiye sağladıkları kredileri kısıtlamak zorunda kalabileceklerini belirtti.

Lane, “Aynı zamanda, önemli miktarda dolar cinsinden bilanço dışı riskler ve dalgalı finansmanın birleşimi, bu net risklerde ani değişikliklerin göz ardı edilemeyeceği anlamına geliyor.” dedi.

ECB Başekonomisti Lane, bu iki faktörün böyle bir risk durumunda bir araya gelmesi halinde banka bilançolarının her iki tarafında da baskı oluşacağını ve reel ekonomiye verilen krediler gibi bilanço riskleri üzerinde aşağı yönlü baskıya yol açabileceğini savundu.

ECB'nin faiz politikasının ekonomiye ve finansal sisteme iletilmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Lane, "Genel olarak, para politikasının iletimi sorunsuz işliyor.” diye konuştu.

Lane, para politikasının aktarım gücünü herhangi bir zamanda, seans bazında ve veriye bağlı olarak değerlendirmenin mantıklı olduğunu da vurguladı.

ECB'nin faiz indirimi

Öte yandan, ECB, Avro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz ve eylül aylarında indirimlere ara vermişti. Mevduat faizi şu anda yüzde 2 seviyesinde.

ECB'nin 30 Ekim'de gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında.

Bankanın bu toplantıda enflasyon hedefe yaklaştığı için faizleri sabit tutması bekleniyor.

Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon eylülde 2,2'ye yükselmişti. ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.

