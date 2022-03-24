Dolar
14.84
Euro
16.31
Altın
1,962.66
ETH/USDT
3,033.70
BTC/USDT
42,954.00
BIST 100
2,176.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor
logo
Ekonomi

e-ticaret sektörü, 2022'yi 560 milyar lirayı aşkın ciro ile kapatmayı bekliyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ekmekçi, Türkiye'de e-ticaret sektörünün yıllık yüzde 65 büyüdüğünü belirterek, bunun sürmesini ve 2022'de sektör cirosunun 560 milyar TL'yi geçeceğini öngördüklerini bildirdi.

Yunus Türk   | 24.03.2022
e-ticaret sektörü, 2022'yi 560 milyar lirayı aşkın ciro ile kapatmayı bekliyor

İstanbul

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneğinden (ETİD) yapılan açıklamaya göre, ETİD, 2022 yılının ilk sektör buluşmasını gerçekleştirdi. ETİD Başkanı Ekmekçi'nin ev sahipliğindeki toplantıya, Ticaret Bakanlığı E-Ticaret Dairesi Başkanı Mehmet Kayış, E-İhracat, Dijital Pazarlama ve Yeni Nesil Teknolojiler Bölüm Başkanı Hasan Önal, 130 firmadan 250'ye yakın sektör temsilcisi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, 2021'de online alışveriş harcamalarının bir önceki yıla göre büyüme ivmesini devam ettirerek cirosal bazda 400 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığını bildirdi.

Ekmekçi, Türkiye'de e-ticaret sektörünün yıllık olarak yüzde 65 büyüdüğünü belirterek, bu büyüme ivmesinin sürmesini ve 2022'de sektör cirosunun 560 milyar TL'yi geçeceğini öngördüklerini bildirdi.

ETİD'in kuruluşundan bu yana e-ticaret sektörünün geliştirilmesi adına çalışmalar yürüttüğünü belirten Ekmekçi, "Sektörün temsil ihtiyacının karşılanması için verdiğimiz hizmetleri sürekli geliştirerek üyelerimizle birlikte Türkiye'deki e-ticaret payının yüzde 95'inden fazlasını karşılıyoruz. Dernek olarak, ana misyonumuzu sektörün öncüsü olmak, sağlıklı büyüme ve doğru regülasyonları sağlamak oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Beklenen ve ciddi değişikliklerin öngörüldüğü yeni e-ticaret yasasının bu yıl hayata geçeceğini bildiren Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Bu yasa çerçevesinde ilgili devlet kurumları ile yakın temas kuruyoruz. Dernek olarak gündemimizdeki diğer önemli konuları sektördeki istihdamın artırılması ve networking organizasyonları oluşturuyor. Faaliyet gösterdiğimiz sektör, çok yeni ve hızla büyüyen bir sektör. Dolayısıyla sektör paydaşlarını yılda 4 kez bir araya getirdiğimiz networking organizasyonlarıyla sektörün büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamak bizler için büyük önem taşıyor.

Ayrıca, Türkiye'nin en değerli üniversiteleriyle iş birliği içerisinde, istihdam oranlarının artırılması ve e-ihracatın yaygınlaşmasını amaçlayan çalışmaları hayata geçiriyoruz. Pandemi ile birlikte tüketici alışkanlıkları da değişti. Tüketiciler, online alışverişe alıştı. Üreticiler ve perakende sektörü de e-ticaretin ulaşılabilirliği, düşük maliyeti ve fırsatlarına uyumlu hale geldi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 318 binle en yüksek seviyeye çıktı
Çin'de son 24 saatte 2 bin 54, Hong Kong'da 12 bin 240 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'den Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı desteği
Türkiye'de 17 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Benzer haberler

e-ticaret sektörü, 2022'yi 560 milyar lirayı aşkın ciro ile kapatmayı bekliyor

e-ticaret sektörü, 2022'yi 560 milyar lirayı aşkın ciro ile kapatmayı bekliyor