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Ekonomi

Düzce ekim ayında fındık ihracatında rekor kırdı

Düzce, ekim ayında 4 bin 552 tonluk fındık ihracatıyla rekora imza attı.

Ömer Ürer  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Düzce ekim ayında fındık ihracatında rekor kırdı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin fındık üretim ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-ekim dönemindeki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu, yeni sezon mahsulünün iç ve dış pazarda yoğun işlem gördüğü belirtildi.

Açıklamada, 2023'te kentten 9 bin 728 ton fındık ihraç edildiği hatırlatılarak, bu yılın ocak-ekim döneminde 14 bin 82 ton iç fındığın Avrupa Birliği ülkelerine gönderildiği ifade edildi.

Özellikle ekimde yüksek dış satım rakamına ulaşıldığı ve ay içerisinde 4 bin 552 tonluk rekor ihracatın gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, yılın kalan 2 ayında da yüksek ihracat beklendiği kaydedildi.

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