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Ekonomi

Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri yılın ilk çeyreğinde yatırımcısını sevindiremedi

Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, yılın ilk çeyreğinde borsalarda istenileni veremedi, yatırımcısını tam anlamıyla sevindiremedi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri yılın ilk çeyreğinde yatırımcısını sevindiremedi

İstanbul

Ünlü futbol kulüplerinin hisse senedi performanslarında ocak-mart döneminde genellikle aşağı yönlü seyir görüldü.

Bazı futbol kulüpleri hem yeşil sahalarda taraftarını hem de borsalarda yatırımcısını sevindiremedi. Bazı takımlar ise bulundukları ligde taraftarını sevindirmesine karşın, borsalarda yatırımcısını memnun edemedi.

Manchester United, yatırımcısına yüzde 30'un üzerinde kaybettirdi

Bu dönemde Portekiz ekipleri Porto'nun hisseleri yüzde 1,7, Sporting CP'nin hisseleri yüzde 3,6 azalış kaydetti.

Borsalarda Alman ekibi Borussia Dortmund yüzde 6,9, Portekiz ekibi Benfica ise yüzde 7,6 kaybettirdi.

İtalyan ekipleri Juventus'un hisseleri yüzde 11,8, Lazio'nun hisseleri yüzde 16,3 azalış gösterdi.

İngiliz ekibi Manchester United, yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 31,5 kaybettirdi.

UEFA tarafından yayımlanan Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Raporu'na göre Porto 176 milyon avroyla, Lazio da 38 milyon avroyla en fazla net öz sermaye zararı olan ilk 10 kulüp arasında yer aldı.

Borussia Dortmund, Bundesliga'da zirveden uzak bir performans gösteriyor. Juventus'un ise Serie A'da lider olan İnter ile arasında puan farkı bulunuyor. Lazio da şampiyonluktan uzak bir performans sergiliyor.

Manchester United da İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk için iddialı performans göstermiyor.

İskoç ekibi Celtic ise yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 8,9, Hollanda ekibi Ajax yüzde 2,2 kazandırdı.

UEFA'nın raporuna göre Celtic ve Ajax, ürün satış gelirinde Avrupa'da ilk 20 takım arasında yer alıyor.

Dünyanın önde gelen halka açık 9 futbol kulübünün hisselerinin ocak-mart performansları şöyle:

ŞirketOcak-Mart 2024 değişim (yüzde)
Celtic: 8,9
Ajax: 2,2
Porto: -1,7
Sporting CP: -3,6
Borussia Dortmund: -6,9
Benfica: -7,6
Juventus: -11,8
Lazio: -16,3
Manchester United: -31,5
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