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Ekonomi

Dünya Gıda Programı: Artan fon krizi sebebiyle milyonlarca kişi hayati yardımı kaybedebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), fon ve mali kaynaklar konusundaki krizler sebebiyle 58 milyon civarında kişinin, yararlandıkları hayati yardımları kaybetme dolayısıyla açlık ve kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Barış Seçkin  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Dünya Gıda Programı: Artan fon krizi sebebiyle milyonlarca kişi hayati yardımı kaybedebilir Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Roma

Merkezi, İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan WFP'den yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, acilen yeni fon sağlanmazsa, 28 kritik müdahale alanındaki 58 milyon insan, hayat kurtarıcı yardımları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır." ifadesi kullanıldı.

Yeni fon sağlanmazsa durumun açlık ve kıtlık gibi daha da kötüleşeceği uyarısı yapılan açıklamada, "Birçok hükümetin ve bireysel bağışçının cömert desteğine rağmen, WFP büyük bağışçılarından gelen fonlarda keskin bir düşüş yaşıyor. Bu kesintilerin ciddiyeti ve yardıma muhtaç insan sayısının rekor seviyelere ulaşması, gıda yardımına bağımlı milyonlarca insan için benzeri görülmemiş bir kriz yaratmış durumda." değerlendirmesinde bulunuldu.

Halihazırda WFP'nin geçen yıla kıyasla 2025 için fonlarında yüzde 40'lık keskin bir düşüşle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, geçen yıl, WFP ekiplerinin 80 ülkede 120 milyondan fazla insana gıda yardımı sağlayarak, açlığın en yoğun yaşandığı bölgelerde ve kriz alanlarında acil yardım ulaştırdığı kaydedildi.

Küresel açlığın hızla arttığı ve dünya genelinde 343 milyon kişinin ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu ifade edilen açıklamada, bu durumun, çatışmalar, ekonomik istikrarsızlık ve iklim kaynaklı acil durumlar gibi küresel krizlerin kesintisiz bir dalgası tarafından tetiklendiği belirtildi.

Açıklamada, 28 kriz alanı arasında sayılan Sudan'da 7 milyondan fazla insana destek sağlamak için aylık yaklaşık 570 milyon dolara, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (KDC) 6,4 milyon kişiye gıda yardımı sağlamak için 399 milyon dolara, Filistin için ise Gazze ve Batı Şeria'daki yaklaşık 1,4 milyon kişiye destek sağlamaya yönelik gelecek 6 ay içinde yaklaşık 265 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

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