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Ekonomi

Dünya Bankasından Pakistan'a Kovid-19'la mücadelede 200 milyon dolarlık yardım

Dünya Bankası, Pakistan'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 200 milyon dolar yardım paketi sağladı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 04.04.2020
Dünya Bankasından Pakistan'a Kovid-19'la mücadelede 200 milyon dolarlık yardım

Ankara

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, sağlık sisteminin güçlendirilmesi, sosyo ekonomik aksaklıkların hafifletilmesi, yoksullar için yiyecek sağlanması, salgın sebebiyle okula gidemeyen milyonlarca çocuğun eğitim materyali ihtiyacının giderilmesi ve sosyal koruma önlemleri için kullanılması kapsamında Pakistan'a 200 milyon dolarlık yardım paketinin onaylandığı belirtildi.

Dünya Bankası Pakistan Ülke Direktörü Illango Patchamuthu, yaptığı açıklamada, Dünya Bankasının Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla Pakistan'a ve Pakistan halkına verdiği desteğini artırdığını ifade etti.

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 708'e yükselirken, salgın sebebiyle 40 kişi hayatını kaybetti.

Nepal'de mahsur kalan turistler tahliye edildi

Öte yandan Nepal'de hükümetin uyguladığı Kovid-19 önlemleri sebebiyle mahsur kalan yüzlerce turist, ülkeden tahliye edildi.

Almanya, Fransa ve Malezya hükümetleri, hem kendi hem de başka ülkelerin vatandaşlarını uçaklarla Nepal'den tahliye etti.

Nepal hükümeti, ülke genelinde şimdiye dek Kovid-19 vaka sayısının 9 olduğunu açıklamıştı.

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