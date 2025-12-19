Dolar
logo
Ekonomi

Dünya Bankasından iş gücü piyasasına girecek gençlere 350 milyon avroluk eğitim desteği

Dünya Bankası, gençlerin iş gücü piyasasına girişte ihtiyaç duyduğu becerilerin geliştirilmesi için yürütülecek Türkiye İş Gücü Piyasasına Hazırlık İçin Eğitim Projesi'ne 350 milyon avro destek sağlayacak.

Deniz Çiçek Palabıyık, Mertkan Oruç  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Dünya Bankasından iş gücü piyasasına girecek gençlere 350 milyon avroluk eğitim desteği

Ankara

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin uluslararası finans kuruluşlarından uygun koşullu finansman temin çalışmaları hız kesmiyor.

Bu kapsamda, "Türkiye İş Gücü Piyasasına Hazırlık İçin Eğitim Projesi" Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.

Proje kapsamında Dünya Bankasından 350 milyon avro tutarında finansman sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek proje, gençlerin iş gücü piyasasına girişte ihtiyaç duyduğu becerilerin geliştirilmesini hedefliyor.

Projeyle öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi, öğretmenlerin mesleki kapasitelerinin güçlendirilmesi ve özel sektörle işbirliğinin artırılması yoluyla beceri kazanmasının desteklenmesi amaçlanıyor.

Böylece, 2025 yılında Dünya Bankası tarafından onaylanan uygun koşullu dış finansman tutarı yaklaşık 4,6 milyar dolar oldu.

"Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AA muhabirine, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programı ile Orta Vadeli Program çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Şimşek, "Ülkemizin eğitim alanındaki kapasitesinin güçlendirilmesi ve gençlerin çağın gerektirdiği becerilerle donatılmasıyla elde edilecek verimlilik artışı, ülkemizin kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır. Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz başarılı işbirliğimiz önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edecek." dedi.

