Dolar
34.23
Euro
37.31
Altın
2,662.70
ETH/USDT
2,604.80
BTC/USDT
66,967.00
BIST 100
8,860.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Dünya Bankası, Pasifik ekonomilerindeki büyümenin bu yıl yavaşlamasını bekliyor

Dünya Bankası, Pasifik ekonomilerindeki büyümenin bu yıl yavaşlayarak yüzde 3,6'ya gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Dünya Bankası, Pasifik ekonomilerindeki büyümenin bu yıl yavaşlamasını bekliyor

Washington

Banka, Pasifik ekonomilerine ilişkin raporunu "Küresel Belirsizlik Ortamında Azalan Büyüme: Pasifik'te Yatırımların Artırılması" başlığıyla yayımladı.

Pasifik'teki 11 ada ülkesinin ekonomilerine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı raporda, Pasifik ekonomilerindeki büyümenin, 2023'teki yüzde 5,8'lik büyümenin ardından bu yıl önemli ölçüde yavaşlayarak yüzde 3,6'ya gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, söz konusu yavaşlamanın özellikle Pasifik ülkelerinin en büyük ekonomilerinden Fiji'deki salgın sonrası toparlanmanın azalan etkisinden kaynaklandığı aktarıldı.

Bankanın raporunda, ekonomik faaliyetin salgın öncesi seviyelere dönmesiyle birlikte Fiji'nin büyümesinin 2023'teki yüzde 8 seviyesinden keskin bir düşüşle yüzde 3,1'e gerileyeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Raporda, Pasifik ekonomileri için orta vadeli büyüme beklentilerinin de azalan yatırım etkisi ile artan doğal afetler ve iklim değişikliği nedeniyle 2000-2019 dönemindeki yıllık yüzde 3,2 seviyesinden 2020-2029 dönemi için yüzde 2,7'ye düştüğü kaydedildi.

Küresel belirsizlik ortamında istihdam yaratılması, altyapının iyileştirilmesi ve iklim değişikliğine karşı direnç oluşturulması için hedefe yönelik yatırıma ihtiyaç olduğu vurgulanan raporda, bunun Pasifik toplumlarının geçim kaynaklarının iyileştirilmesi ve yüksek gelirli ülkelerle arasındaki gelir farkının azaltılması için hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ölümlü trafik kazasının ardından ABD’ye kaçırılan Timur Cihantimur'un iade kararı son yazılı savunma sonrasına kaldı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Bakan Yumaklı: Kadın çiftçilerimize birçok konuda pozitif ayrımcılık yapıyoruz
Hava sıcaklıkları yurdun kuzey ve batı kesimlerinden başlayarak düşecek

Benzer haberler

Dünya Bankası: Dünyanın yarısı için yoksulluğu bitirmek bir asırdan fazla sürebilir

Dünya Bankası: Dünyanın yarısı için yoksulluğu bitirmek bir asırdan fazla sürebilir

Dünya Bankası, Pasifik ekonomilerindeki büyümenin bu yıl yavaşlamasını bekliyor

Dünya Bankası, Çin'in ekonomik büyümesinin gelecek yıl yavaşlamasını bekliyor

Dünya Bankası ülkelerdeki iş ve yatırım ortamının değerlendirildiği yeni raporunu yayımladı

Dünya Bankası ülkelerdeki iş ve yatırım ortamının değerlendirildiği yeni raporunu yayımladı

TCMB ve Dünya Bankası, "Dijital Çağda Finansal Kapsayıcılık" konferansı düzenledi

TCMB ve Dünya Bankası, "Dijital Çağda Finansal Kapsayıcılık" konferansı düzenledi
Ticaret Bakanlığının yenilenmiş ürün sistemi Dünya Bankasından ödül aldı

Ticaret Bakanlığının yenilenmiş ürün sistemi Dünya Bankasından ödül aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet