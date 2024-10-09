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Ekonomi

Dünya Bankası, Latin Amerika ve Karayipler ekonomilerinin bu yıl yüzde 1,9 büyümesini bekliyor

Dünya Bankası, Latin Amerika ve Karayipler ekonomilerinin 2024'te yüzde 1,9 büyüyeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Dünya Bankası, Latin Amerika ve Karayipler ekonomilerinin bu yıl yüzde 1,9 büyümesini bekliyor

New York

Banka, Latin Amerika ve Karayipler ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Sermaye ve Büyüme İçin Servetin Vergilendirilmesi" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin bu yıl yüzde 1,9 ve 2025'te yüzde 2,6 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, bunların bölgeler arasında en düşük büyüme oranları olduğu ve kalıcı yapısal darboğazları vurguladığı bilgisi verildi.

Büyümeyi hızlandırmak için bölgenin mevcut ivmeyi yakalaması gerektiğine işaret edilen raporda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını düşürme kararının bir miktar rahatlama sağlamasının beklendiği belirtildi.

Raporda, bölgede etkili makroekonomik yönetim sayesinde enflasyon kontrolünün olumlu bir gelişme olduğu vurgulanarak, Brezilya ve Peru'nun 2024'te enflasyon hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediği, diğer büyük ekonomilerin de kısa süre sonra onları takip etmesinin beklendiği ifade edildi.

Bölgede hem kamu hem de özel yatırımların düşük kaldığı ve bölgenin yakın kaynak sağlama fırsatlarından tam olarak yararlanmadığı belirtilen raporda, yüksek sermaye maliyetleri, zayıf eğitim sistemi, enerji ve altyapı ile sosyal istikrarsızlığın Latin Amerika ve Karayipler ekonomilerinin yakın kaynak sağlamada çekiciliğini azalttığı kaydedildi.

Rapora göre, bölgenin en büyük ekonomilerinden Meksika'nın bu yıl yüzde 1,7 ve Brezilya'nın yüzde 2,8 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Bu yıl bölge ekonomilerinden iki ülkede daralma beklenirken, Arjantin'in yüzde 3,5 ve Haiti'nin yüzde 4,2 küçüleceği öngörülüyor.

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