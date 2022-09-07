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Ekonomi, Yeşil hat

Dünya Bankası Grubu, 2022 mali yılında iklim finansmanına 31,7 milyar dolarlık rekor kaynak ayırdı

Dünya Bankası Grubu, ülkelerin iklim değişikliğini ele almasına yardımcı olmak amacıyla 2022 mali yılında 31,7 milyar dolarlık rekor kaynak sağladı.

Dilara Zengin Okay   | 07.09.2022
Dünya Bankası Grubu, 2022 mali yılında iklim finansmanına 31,7 milyar dolarlık rekor kaynak ayırdı

Washington

Bankadan yapılan açıklamada, grubun ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmasına ve iklim değişikliğinin artan etkilerine uyum sağlamasına yardımcı olmaya odaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, Dünya Bankası Grubu'nun, bu kapsamda 1 Temmuz 2021'de başlayan ve 30 Haziran'da sona eren 2022 mali yılında ülkelerin iklim değişikliğini ele almasına yardımcı olmak amacıyla 31,7 milyar dolarlık rekor kaynak sağladığı bildirildi.

İklim finansmanına ayrılan kaynağın 2021 mali yılında 26,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği anımsatılan açıklamada, 2022 mali yılında bir önceki mali yıla kıyasla yüzde 19'luk artışın söz konusu olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Dünya Bankası Grubu'nun gelişmekte olan ülkelerde iklim hareketinin en büyük çok taraflı finansörü olmaya devam ettiği vurgulandı.

İklim finansmanının grubun toplam finansmanının yüzde 36'sına ulaştığı belirtilen açıklamada, bunun Dünya Bankası Grubu'nun 2021-2025 yıllarını kapsayan İklim Değişikliği Eylem Planı'nda belirtilen finansmanın yüzde 35'inin iklim hareketinin desteklenmesine ayrılması hedefini aştığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David Malpass, sera gazı emisyonlarını azaltan, dayanıklılığı artıran ve özel sektörü etkinleştiren etkili ve geliştirilebilir projeler için finansman sağlanması amacıyla çözümler sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

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