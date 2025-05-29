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Ekonomi

Dolar/ruble paritesi 2023’ten bu yana ilk defa 78’in altına indi

Dolar/ruble paritesi 31 Mayıs 2023’ten bu yana ilk defa 78 seviyesinin altına indi.

Emre Gürkan Abay  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Dolar/ruble paritesi 2023’ten bu yana ilk defa 78’in altına indi

Moskova

Rusya Merkez Bankasının yüksek politika faizi ve Ukrayna savaşıyla ilgili jeopolitik gelişmelere yönelik iyimser beklentiler rubleyi güçlendirmeye devam ediyor.

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Rus rublesi dolar karşısında yüzde 1,7’den fazla değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 77,82 seviyesine kadar indikten sonra TSİ 13.45 itibarıyla 78,48 seviyesinden işlem görüyor.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 1,7’den fazla değer kazanarak 2.833 puana çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi yüzde 1,7 artışla 1121 puana yükseldi.

Analistler, Rusya Merkez Bankasının yüzde 21 seviyesindeki yüksek politika faizi rubleye talebi artırırken, dövize talebi düşürdüğüne işaret ediyor.

Rusya ile Ukrayna arasında 16 Mayıs’ta İstanbul’da tekrar başlayan müzakere sürecinin de iyimser beklentiler yarattığına işaret eden analistler, rublenin düşen petrol fiyatlarına rağmen destek bulmaya devam ettiğini belirtiyor.

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