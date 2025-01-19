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Ekonomi

Doğal Gaz Tüketim Desteğinde yılın ilk ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda yeni yılın ilk ödemesinin başladığını, bu kapsamda 529 bin 162 hak sahibine toplam 303,1 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Doğal Gaz Tüketim Desteğinde yılın ilk ödemeleri başladı

Ankara

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinin 2022'den itibaren uygulandığını anımsattı.

Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin başvurularını, e-Devlet üzerinden Bakanlıkça sunulan "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından yapabileceğini aktaran Göktaş, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) titizlikle incelendiğini, verilen onayın ardından ödemelerin yapıldığını kaydetti.

Göktaş, Doğal Gaz Tüketim Desteğinin aylık 188 lira ile 438 lira arasında olduğunu, ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını belirterek, "Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda yeni yılın ilk ödemeleri başladı. Bu kapsamda 529 bin 162 hak sahibine toplam 303,1 milyon lira ödeme yapacağız. Öte yandan 2024 yılında 705 bin 315 hak sahibine toplam 1,4 milyar lira ödeme yaptık. Destekten yararlanacak olan vatandaşlarımız, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını, PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinden yararlanmak için Türk vatandaşı olmak, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ikamet adreslerine ait mesken türü aboneliklerine ilişkin doğal gaz faturasının olması, kişi hakkında ilgili SYDV'nin hak sahipliği kararı vermesi gerekiyor.

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