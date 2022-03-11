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Ekonomi

Diyarbakır'da 1000 kişiye istihdam sağlayacak 7 fabrika kuruluyor

Diyarbakır'da Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bin kişiye istihdam sağlayacak 7 tekstil fabrikasının yapımı sürüyor.

Mehmet Niyazi Deniz   | 11.03.2022
Diyarbakır'da 1000 kişiye istihdam sağlayacak 7 fabrika kuruluyor

Diyarbakır

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Münir Karaloğlu, "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" protokolü kapsamında Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bin kişiye istihdam sağlayacak 7 tekstil fabrikasının inşaat çalışmalarını inceledi.

Ardından tekstil fabrikalarını ziyaret ederek üretim kapasiteleri hakkında bilgi alan Karaloğlu, yemekte çalışanlarla bir araya geldi.

İncelemelerinin ardından, Karaloğlu başkanlığında Tekstil İhtisas OSB Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Karaloğlu, OSB'nin genişleme alanı, elektrik, su, doğalgaz işleri, yatırımcılara yönelik yapılan işlemler ve teknik altyapı ile faaliyet gösteren firmaların istatistiki bilgilerinin masaya yatırıldığı toplantıda, atılacak adımlar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ile devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Tekstil İhtisas OSB'nin Diyarbakır'a sunacağı katkıya değinen Karaloğlu, istihdam sağlayanın her daim yanında olacaklarını belirtti.

Tekstil İhtisas OSB'nin istihdama yönelik çok önemli bir proje olduğunu vurgulayan Karaloğlu, kentin 2022'de de üretimin, istihdamın ve ihracatın merkezi olmaya devam edeceğini aktardı.

OSB'nin 1 milyar 940 milyon liralık sabit yatırım tutarıyla ilin ekonomisine katkı sunacağını dile getiren Karaloğlu, "Diyarbakır üreten, büyüyen ve gelişen bir sanayi merkezi olma yolunda." dedi.

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