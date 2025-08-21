Dolar
40.94
Euro
47.82
Altın
3,330.05
ETH/USDT
4,292.10
BTC/USDT
113,456.00
BIST 100
11,261.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Edirne'nin yeni OSB'leri istihdamı artıracak

Edirne Valisi Yunus Sezer, kent genelinde yapımı süren yeni organize sanayi bölgelerinin (OSB) binlerce kişiye istihdam imkanı sağlayacağını belirtti.

Cihan Demirci  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Edirne'nin yeni OSB'leri istihdamı artıracak Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Sezer, ilçe ziyaretleri kapsamında Havsa’da vatandaşlarla buluştu. Abalar köyünde Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık’a ait çimento fabrikasını gezen Sezer, köy kahvesinde yaptığı konuşmada, sanayisi olmayan illerin geride kalmaya mahkum olduğunu söyledi.

Edirne’nin sanayileşme konusunda geçmişte geri kaldığına dikkati çeken Sezer, son dönemde bu alanda büyük adımlar atıldığını vurguladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Edirne'ye 4 OSB daha kuruluyor

Organize sanayilerle ilgili son iki yıldır büyük bir çalışma yaptıklarının altını çizen Sezer, şunları kaydetti:

"Dört organize sanayi bölgemiz kuruluyor. Parmakla gösterilecek şekilde, örnek oluyor. Yeşil, katma değeri yüksek ve binlerce kişi istihdam edilecek. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Sistemi'nin içerisinde yer alan büyük firmalar yer alacak. Keşan'a 550 milyon dolarlık yatırım yapılıyor mesela, firmaya yer tahsisi yapıldı.

Keşan Organize Sanayi Bölgesi'ne fabrikalar kurulacak. İpsala, Uzunköprü aynı şekilde. Merkezdeki organize sanayimizi de genişlettik ikinci bir sanayi kurulacak şekilde. Orada da altyapı çalışmalarına başlayacağız. Okuyan gençlerimiz buralarda istihdam edilecek. Çocuklarımız İstanbul'a, Çorlu'ya, Tekirdağ'a gidiyorlar çalışmak için. Çocuklarımız burada olsunlar. Burada olurlarsa hem işinde çalışır hem de tarımla uğraşırlar ve köylerimiz boşalmaz."

Vali Sezer, köylere yapılan sulama ve sıcak asfalt yatırımlarını da anlattı.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Lalapaşa Kaymakamı ve Havsa Kaymakam Vekili Bahadır Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve kurum müdürleri Sezer'e ziyaretlerinde eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
Türk Kızılay, Gazze'deki El Kudüs Hastanesi'ne her gün sıcak yemek ulaştırıyor
Tonozdan kopup Çeşme'den Sisam'a sürüklenen tekne Türkiye'ye getirildi
MSB: Suriye harekat alanlarında Tel Rıfat ve Menbic dahil imha edilen tünel uzunluğu 548 kilometreye ulaşmıştır
Çanakkale'de çıkan orman yangınının ilerleme hızı güvenlik kamerasında

Benzer haberler

Edirne'nin yeni OSB'leri istihdamı artıracak

Edirne'nin yeni OSB'leri istihdamı artıracak

Edirne'deki Çakmak Barajı'nda su tutulmaya başlanacak

Dalaman'daki cezaevinde meslek öğrenen hükümlüler iş kollarında istihdam ediliyor

Üniversiteli çalışan sayısı 10 milyonu aştı

Üniversiteli çalışan sayısı 10 milyonu aştı
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Edirne'de gurbetçilerin sınır kapılarından geçişleri hızlandı

Edirne'de gurbetçilerin sınır kapılarından geçişleri hızlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet