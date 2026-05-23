ABD Başkanı Trump, İran ile anlaşmaya "çok yaklaştıklarını" belirtti ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapmaya "çok yaklaştıklarını" ve müzakerelerin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, CBS News kanalına yaptığı kısa açıklamada, İran ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, müzakere sürecinin ne aşamada olduğunu ve olası anlaşmanın detaylarını paylaşmayacağını belirterek, "anlaşmaya çok yaklaştıklarını" ve müzakerelerin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" kaydetti.

Öte yandan, CBS News'in aynı haberde yer alan ve müzakerelere yakın bazı kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, güncel anlaşma, ateşkesin uzatılması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, yabancı bankalarda bulunan bazı İran varlıklarının dondurulmasının kaldırılması ve müzakerelerin devam etmesini içeriyor.

Trump, "İran'la anlaşma yapma" ya da "saldırılara dönme" ihtimallerinin eşit olduğunu söyledi

Trump, Amerikan Axios haber platformuna telefonla verdiği mülakatta da ABD adına müzakerelere katılan Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ile bugün görüşeceğini kaydederek, "iyi bir anlaşma" yapıp yapamayacağı ya da "İran'ı yerle bir edip etmeyeceği" konusunda şansların "tam olarak yarı yarıya" olduğunu söyledi.

Trump, "Bence iki seçenekten biri gerçekleşecek, ya onlara şimdiye kadar hiç görmedikleri kadar sert bir darbe indireceğim ya da iyi bir anlaşma imzalayacağız." ifadesini kullandı.

İran'a saldırılara devam edip etmeyeceği konusunda kararı büyük ihtimalle yarın (24 Mayıs Pazar) vereceğini bildiren Trump, bugün Beyaz Saray'da İran ile ilgili süreci kapsamlı şekilde değerlendireceğini belirtti.

İran basını: ABD esneklik göstermediği takdirde müzakereler başarısızlıkla sonuçlanır

İran ile ABD arasında Pakistan’ın arabuluculuğunda süren müzakerelerin, ABD’nin esneklik göstermemesi halinde başarısızlıkla sonuçlanabileceği bildirildi.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın, İranlı müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberde, ABD esneklik göstermediği takdirde müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanabileceği belirtildi.

Haberde, İran’ın, nükleer meselelerin müzakerelerin ilerleyen aşamalarında ele alınmasını istediği, İran’a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını ön şart olarak sunduğu ve Hürmüz Boğazı’ndan geçecek gemileri kendi mekanizmasına göre belirleme talebinin görüşmelerdeki başlıca anlaşmazlık konuları arasında yer aldığı aktarıldı.

Ayrıca, bu üç ihtilaflı konu çözüme kavuşmadığı sürece İran’ın müzakerelere katılmayacağı vurgulanan haberde, nükleer konulara ilişkin görüşmelerin de ABD’nin güven artırıcı adımlar atmasına bağlı olduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca, Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı’nın önceki statüsüne döndürülmesini talep etmesi nedeniyle taraflar arasında bu konuda da anlaşmazlık yaşandığı hatırlatıldı.