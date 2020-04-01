Euro
7.29
Dolar
6.68
BIST 100
88,661.37
Altın
1,585.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ahlatçı Holding istihdamı artıracak

Ahlatçı Holding, 3 bin 300 çalışanından hiçbirinin işine son vermeyeceğini ve istihdamını yüzde 10 artıracağını açıkladı.

Zeynep Kahveci   | 01.04.2020
Ahlatçı Holding istihdamı artıracak

İstanbul

Ahlatçı Holding, 3 bin 300 çalışanından hiçbirinin işine son vermeyeceğini ve istihdamını yüzde 10 artıracağını açıkladı.

Şirketen yapılan açıklamada, "Devletimize, milletimize, ekonomimizin gücüne ve ülkemizin aydınlık geleceğine güveniyoruz" vurgusu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Tarihe nice destanlar yazmış milletimizin bu küresel felaketin de üstesinden geleceğine inanıyoruz. Bu güven ve inançla 3 bin 300 çalışanımızdan bir tekinin bile işine son vermeyeceğimizi, tersine, istihdamımızı yüzde 10 artırarak, başka işletmelerdeki işini kaybetmiş 330 kişiye daha iş vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 920 kişi daha hayatını kaybetti
Kadın futbolunda koronavirüsten vefat
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Çin'in Guangdong eyaleti, vahşi hayvan eti yiyenlere para cezası verecek
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 563 arttı

Benzer haberler

Ahlatçı Holding istihdamı artıracak

Ahlatçı Holding istihdamı artıracak

Hak-İş Başkanı Arslan: İstihdamı koruma şartına tüm işverenler riayet etmeli