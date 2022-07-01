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Ekonomi

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli 2021'de yıllık yüzde 49,6 arttı

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 49,6 artarak 124,4 milyar liraya yükseldi.

Zeynep Canlı   | 01.07.2022
Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli 2021'de yıllık yüzde 49,6 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 49,6 artarak 124 milyar 396 milyon 971 bin 987 lira oldu.

Branş özelinde en yüksek yıllık artış yüzde 71,2 ile küçükbaş hayvan hayat sigortasında görüldü.

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık yüzde 12,6'lık artışla 2 milyon 517 bin 704'e ulaştı.

Devlet desteği prim tutarı arttı

Bu dönemde toplam devlet destek prim tutarı yüzde 49,1 artarak 2 milyar 474 milyon 128 bin 652 lira, toplam prim tutarı da yüzde 46,3 artışla 4 milyar 678 milyon 459 bin 288 lira olarak gerçekleşti.

Sigorta ettirilen alan (sera dahil) geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,1 artış göstererek 28 milyon 798 bin 222 dekara ulaştı. Sigorta ettirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla yüzde 24,4 ve yüzde 33,2 arttı.

Toplam ödenen hasar bedelindeki artış yüzde 85,5'i buldu. Branşlara göre incelendiğinde, bu alanda ilk sırayı 1 milyar 791 milyon 458 bin 211 lira bedelle bitkisel ürünler aldı. Bunu 446 milyon 147 bin 285 lira ile büyükbaş hayvan hayat sigortası izledi.

Toplam ödenen hasar bedeli, nedenlerine göre incelendiğinde ise ilk sırayı 988 milyon 907 bin 704 lirayla don olayı aldı.

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