logo
Gündem

Başakşehir'de sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Başakşehir'de, İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İbrahim Halil Aktürk, Adem Koç  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Başakşehir'de sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

Sanayi sitesi 5. Sokak'ta içerisinde 3 dükkan bulunan 2 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

