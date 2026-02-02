Başakşehir'de sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Başakşehir'de, İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul
Sanayi sitesi 5. Sokak'ta içerisinde 3 dükkan bulunan 2 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
