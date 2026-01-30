Dolar
Antalya'da "5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı" düzenleniyor
logo
Ekonomi

Enerji ithalatı faturası aralıkta yüzde 10,9 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 azalarak 6 milyar 63 milyon 397 bin dolar oldu.

Başak Erkalan  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Enerji ithalatı faturası aralıkta yüzde 10,9 azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, geçen yıl aralıkta Türkiye'nin toplam ithalatı, 2024’ün aynı ayına kıyasla yüzde 10,7 artarak 35 milyar 674 milyon 397 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 6 milyar 63 milyon 397 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Aralık 2024'te bu rakam 6 milyar 803 milyon 930 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 10,9 azaldı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 18,8 artarak 2 milyon 872 bin 809 tona yükseldi.

