Dolar
34.59
Euro
36.06
Altın
2,714.46
ETH/USDT
3,348.00
BTC/USDT
98,452.00
BIST 100
9,549.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi'nde plastik ham madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
logo
Ekonomi

Depremden etkilenen işletmelere Hazine kefaletiyle 30,5 milyar liralık kredi imkanı

Hazine destekli kefalet sistemiyle 70 milyar liralık kredi imkanı işletmelerin kullanımına açılırken, bunun 30,5 milyar lirası depremden etkilenen işletmelere ayrıldı.

Hülya Ömür Uylaş  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
Depremden etkilenen işletmelere Hazine kefaletiyle 30,5 milyar liralık kredi imkanı

Ankara

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine destekli kefalet sistemini etkin şekilde kullanmaya devam ediyor.

Kredi kefalet sistemiyle yatırım, ihracat ve deprem bölgesi önceliklendiriliyor.

Kefalet sistemiyle yürürlükte olan 9 destek paketiyle 70 milyar liralık kredi imkanı işletmelerin kullanımına açıldı. Paketlerle 30,5 milyar liralık kredi imkanı depremden etkilenen işletmelerin kullanımına sunuldu. Bu kapsamda, 8 Kasım itibarıyla 20 bin 234 kredi işleminde 59 milyar lira kredi kullandırıldı.

Girişim sermayesi fonlarına yaklaşık 925 milyon lira kaynak aktarıldı

Bakanlık, girişimcilik ekosistemini de desteklemeye devam ediyor. Yenilikçi, teknoloji odaklı ve hızlı büyüme potansiyeline sahip girişimlerin desteklenmesi amacıyla Bakanlığın ortaklığındaki Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu ile Tech-InvesTR Programı kapsamında girişim sermayesi fonlarına yaklaşık 925 milyon lira kaynak aktarıldı. Bu fonlarla 247 girişim şirketine yatırım yapıldı.

Girişim sermayesi fonları aracılığıyla teknoloji odaklı girişimcilerin desteklenmesi için Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde 50 milyon dolar büyüklüğünde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Üst Fonu faaliyete geçirildi.

Çiftçi ve esnafa verilen destek artıyor

Bakanlık, çiftçi ve esnafa yönelik desteğini de artırarak sürdürüyor. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ekim ayı itibarıyla 879 bin üreticiye yaklaşık 356 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırıldı. Bu kredilerden doğan faizin ortalama yüzde 70'i Bakanlık tarafından karşılandı.

Ziraat Katılım Bankası tarafından tarımsal üretim faaliyetlerine yönelik olarak bu yıl 2 bin 204 üreticiye yaklaşık 7 milyar lira Hazine kar payı destekli finansman sağlandı. Bunun sonucunda finansman desteğinden faydalanan üretici sayısı 1,1 milyon kişiye, kredi bakiyesi 529 milyar liraya ulaştı. Böylece, tarımsal üreticilere bütçeden 64,3 milyar lira faiz ve kar payı desteği sağlanmış oldu. Bu tutarın yıl sonunda 87,6 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

Halkbank aracılığıyla söz konusu dönemde 197 bin esnaf ve sanatkara yaklaşık 96 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi sağlandı. Bu kredilerden doğan faizin de yaklaşık yüzde 50'si Bakanlık tarafından karşılandı. Faiz desteğinden faydalanan esnaf ve sanatkar sayısı 804 bin kişiye, kredi bakiyesi ise 247 milyar liraya çıktı. Bu çerçevede esnafa verilen faiz desteğinin yıl sonuna kadar 37,7 milyar liraya yükselmesi öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bu çağda, 'dijital terörizm' artık bir milli güvenlik meselesidir
Edremit Körfezi'nde sağanak ve lodos su baskınlarına yol açtı
Fenomenlerin yasa dışı bahis yoluyla elde ettikleri haksız kazanç mercek altında
İç Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Türkiye, Azerbaycan'da düzenlenen COP29'a üst düzey katılım sağladı

Benzer haberler

Depremden etkilenen işletmelere Hazine kefaletiyle 30,5 milyar liralık kredi imkanı

Depremden etkilenen işletmelere Hazine kefaletiyle 30,5 milyar liralık kredi imkanı

Depremde öğrencilerini ve meslektaşlarını kaybeden eğitimciler, Öğretmenler Günü'ne buruk giriyor

Depremde kolunu kaybeden Hasan öğretmen mesleğiyle motive oluyor

İstanbul Photo Awards'ın ödüllü "Genç Fotoğrafçı"sı Al-Doumy: Dünyanın her yerinden çok etkileyici işler

İstanbul Photo Awards'ın ödüllü "Genç Fotoğrafçı"sı Al-Doumy: Dünyanın her yerinden çok etkileyici işler
Bingöl'e "sismik izolatör" ve "viskoz sönümleyici damper" sistemiyle hastane yapılıyor

Bingöl'e "sismik izolatör" ve "viskoz sönümleyici damper" sistemiyle hastane yapılıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,5 milyar dolarlık sukuk ihracı gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,5 milyar dolarlık sukuk ihracı gerçekleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet