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Ekonomi

Deprem bölgesindeki KOBİ'lere 4 milyar liralık yeni kredi imkanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, deprem bölgesindeki KOBİ'lere 36 ay vadeli, ilk 24 ayı ödemesiz, kalan 12 ay için faizsiz 3 eşit taksit imkanıyla 4 milyar liralık yeni finansman imkanı sunduklarını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
Deprem bölgesindeki KOBİ'lere 4 milyar liralık yeni kredi imkanı

Ankara

Kacır, sosyal medya hesabından, KOSGEB ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğiyle hayata geçirilen "Mikro, Küçük ve Orta büyüklükteki İşletmelerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Projeyle deprem bölgesindeki KOBİ'lere finansman sağlanacağını belirten Kacır, şu bilgileri paylaştı:

"KOBİ'lerimize 36 ay vadeli, ilk 24 ayı ödemesiz, kalan 12 ay için faizsiz, 3 eşit taksit imkanıyla 4 milyar lira yeni finansman imkanı sunuyoruz. Kasımda Dünya Bankası işbirliğiyle başlattığımız programda bugüne dek deprem bölgesindeki 39 bin 680 KOBİ'mize toplam 12,8 milyar lira destek verdik. Söz verdiğimiz gibi depremden zarar gören işletmelerimizin yanında olmaya ve bölge ekonomisini yeniden ayağa kaldıracak adımlar atmaya devam ediyoruz."

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