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Ekonomi

Cumhuriyet altınlarına ASELSAN güvencesi geliyor

Sahteciliğe karşı koruma ve takip sağlayan sistemle piyasadaki altınların darphane çıkışlı olup olmadığı tespit edilecek.

Göksel Yıldırım   | 27.02.2021
Cumhuriyet altınlarına ASELSAN güvencesi geliyor

Ankara

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen Cumhuriyet altınlarının güvenliği savunma sanayisinde geliştirilen teknolojiyle sağlanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda "çoklu kullanıma" uygun geliştirilen teknolojiler ulaşımdan sağlığa, enerjiden tarıma, çevreden inşaata kadar birçok alanda kullanılırken farklı alanlarda faaliyet gösteren kuruluşların talepleriyle bu örneklerin sayısı artıyor.

ASELSAN ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü arasındaki stratejik iş birliği ile bu alanlara bir yenisi eklendi. Taraflar, biyometrik altın tanımlama ve takip alanında iş birliği protokolü imzaladı.

İş birliği kapsamında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün ürettiği Cumhuriyet altınlarının biyometrik tanımlaması yapılacak. Sahteciliğe karşı koruma ve takip sağlayan sistemle piyasadaki altınların darphane çıkışlı olup olmadığı tespit edilecek.

Geliştirilecek teknolojinin madeni para ile diğer madeni nesnelerde kullanılması ve başka olası uygulama alanlarında iş birliği hedefleniyor.

Cumhuriyet altını, devlet güvencesi altında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce basılıyor. Ağırlıkta, ayarda ve kalitede güven ile standardı sağlamak üzere Cumhuriyet altını sadece Darphane tarafından üretiliyor.

Darphane, kendisine külçe altın teslim edenlere sipariş üzerine Cumhuriyet altını üretimi yapıyor. Cumhuriyet altın sikkeleri ve Cumhuriyet ziynet altınları olmak üzere 2 tür bulunuyor. Her 2 türün de ağırlığa göre beşlik, iki buçukluk, birlik, yarımlık ve çeyreklik olmak üzere beşer çeşidi kullanılıyor.


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