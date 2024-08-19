Dolar
33.73
Euro
37.22
Altın
2,488.72
ETH/USDT
2,572.10
BTC/USDT
58,009.00
BIST 100
9,901.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile vefat eden Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer’in Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katılıyor.
logo
Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den Kara Atmaca seyir füzesinin uçuşuna ilişkin açıklama

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, "Kara Atmaca, KTJ3700 motoru ile uçarak, hedefini tam isabetle vurdu ve bugüne kadarki en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Kara Atmaca, dünyadaki benzerlerinden bir adım önde yer alacak" dedi.

Tolga Yanık  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den Kara Atmaca seyir füzesinin uçuşuna ilişkin açıklama

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, ROKETSAN tarafından geliştirilen Kara Atmaca seyir füzesi, Kale Arge tarafından geliştirilen KTJ3700 motoru ile gerçekleştirdiği atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak en uzun süreli uçuşunu yaptı.

SSB tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığının uzun menzilden hassas vuruş yeteneği kazanma ihtiyacına yönelik geliştirilen Kara Atmaca seyir füzesine ilişkin sözleşme 18 Ağustos 2021'de imzalandı.

"Dünyadaki benzerlerinden bir adım önde yer alacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanlığının harekat ihtiyacını karşılamak amacıyla uzun menzile sahip, taktik tekerlekli kara aracından fırlatılabilen bir seyir füzesi olarak, 2021'de başlattıkları proje kapsamında geliştirilen Kara Atmaca'nın başlıca hedefleri arasında; stratejik kara hedefleri, hava savunma sistemi bataryaları, sabit/yeri değiştirilebilir karadan karaya füze sistemlerinin bulunduğunu ifade etti.

Yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki bir harp başlığına ve görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlığa sahip Kara Atmaca seyir füzesinin, agresif manevralar gerçekleştirerek santimetre hassasiyetle belirlenen hedefleri imha edebilecek şekilde geliştirildiğini aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde Kara Atmaca, KTJ3700 motoru ile uçarak, hedefini tam isabetle vurdu ve bugüne kadarki en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Kara Atmaca, fark yaratan teknik ve taktik özellikleri ile dünyadaki benzerlerinden bir adım önde yer alacak. Proje kapsamında emek veren ROKETSAN​​​​​​​ ve Kale Arge çalışanlarını tebrik ediyorum. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun."

Kara Atmaca'nın 2026'da hizmete alınması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Kınalıada korveti, Mısır'da İskenderiye Limanı'nı ziyaret etti
Fahiş servis ücretleriyle karşılaşan velilere hukuki çözüm önerileri
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Bolu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Manisa ve Uşak'taki orman yangınları kontrol altına alındı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den Kara Atmaca seyir füzesinin uçuşuna ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den Kara Atmaca seyir füzesinin uçuşuna ilişkin açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet