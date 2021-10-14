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Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Türkiye tam bağımsız savunma sanayii hedefine ilerlemeye devam edecektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Türkiye, yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Ferdi Türkten   | 14.10.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Türkiye tam bağımsız savunma sanayii hedefine ilerlemeye devam edecektir Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, toplantıda TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konuların ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, elektronik harp ve radar sistemleri, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, insansız kara araçları, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon ve yeni teknolojilere ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır. Toplantıda savunma sanayii ekosistemimizin daha da güçlenmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekilmiştir. Türkiye, yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir."

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Türkiye tam bağımsız savunma sanayii hedefine ilerlemeye devam edecektir