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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen ihracatımız artıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen ihracatın arttığını belirtti.

Harun Kutbe  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen ihracatımız artıyor

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından, mart ayı dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen ihracatımız artıyor. Korumacı eğilimlerin yükseldiği bir ortamda yeni pazarlara erişimi öngören, verimliliği ve rekabet gücümüzü artıran politikalar ile ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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