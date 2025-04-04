Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen ihracatımız artıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen ihracatın arttığını belirtti.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından, mart ayı dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen ihracatımız artıyor. Korumacı eğilimlerin yükseldiği bir ortamda yeni pazarlara erişimi öngören, verimliliği ve rekabet gücümüzü artıran politikalar ile ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."