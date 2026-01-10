Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sanayide dönüşüm, cari açığın kalıcı şekilde iyileşmesine güç vermektedir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sanayide dönüşüm, enerji alanında yaşanan gelişmelerle birlikte, oldukça düşük seviyelere gerilemiş olan cari açığın kalıcı şekilde iyileşmesine güç vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Yılmaz, NSosyal hesabından Kasım 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.
Sanayi çarklarının dönmeye, büyüme ve ihracata katkı sunmaya devam ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:
"Sanayi üretimimizde kasım ayında yüzde 2,5 artış kaydedildi. Yüksek teknolojili ürünlerde artış çift haneli. Savunma sanayisi başta olmak üzere, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimde yaşanan artış dikkat çekici. YTAK, HİT30 ve diğer teşviklerle sanayimizin dönüşümünü desteklemeye devam edeceğiz.
Sanayide dönüşüm, enerji alanında yaşanan gelişmelerle birlikte, oldukça düşük seviyelere gerilemiş olan cari açığın kalıcı şekilde iyileşmesine güç vermektedir. Emeği geçen tüm kurumlara ve girişimcilere teşekkür ederiz."