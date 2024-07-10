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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İş gücüne katılma oranı, yüzde 54,5 ile tarihi zirvede

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mayıs iş gücü istatistiklerine göre, iş gücüne katılım oranının yüzde 54,5 ile tarihi zirveye ulaştığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İş gücüne katılma oranı, yüzde 54,5 ile tarihi zirvede

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Dezenflasyon sürecinde uyguladıkları istihdam dostu politikalar sayesinde ekonominin istihdam üretmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 2024 Mayıs ayı işsizlik verisinin yüzde 8,4 oranla azalmaya devam ettiğini bildirdi.

Bir önceki aya ve Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerine göre iyi performans gösteren işsizlik oranının geçen yıl mayıs ayına göre 1,1 puan azaldığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"İstihdamımız bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 267 bin kişi artarak 32,9 milyon kişi olurken istihdam oranı da yüzde 50 ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ekonomimizin potansiyeli açısından önemli bir gösterge olan işgücüne katılma oranı da yüzde 54,5 ile tarihi zirvededir.

İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için gençlerin ve kadınların üretimde daha fazla rol üstlenmesini önemsiyoruz. Bu çerçevede uyguladığımız politikalar sayesinde gençlerde işsizlik geçen yılın aynı ayına göre 1,3 puan azalarak yüzde 15, kadınlarda ise aynı oran 2 puan azalarak yüzde 11 olarak gerçekleşmiştir. Dezenflasyon döneminde ilerlerken, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun her kesimini kapsayan, girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyen kalkınma odaklı politikalarımızla istihdamı artırmaya devam edeceğiz."

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