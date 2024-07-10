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Ekonomi

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 11 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Serhat Tutak, Mehmet Can Toptaş  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
İşsizlik rakamları açıklandı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,1 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 19,3 olduğu hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, mayısta bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 50 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3 iken kadınlarda yüzde 33 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda, bir önceki aya kıyasla 245 bin kişi artarak 35 milyon 931 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 54,5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 37,1 olarak belirlendi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, mayısta aylık bazda 0,3 saat azalarak 43,9 saat olarak kayıtlara geçti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, mayısta aylık bazda 2 puan azalarak yüzde 25,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,4 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,1 olarak tahmin edildi.

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