Dolar
33.00
Euro
35.74
Altın
2,373.07
ETH/USDT
3,086.90
BTC/USDT
58,699.00
BIST 100
10,728.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ AK Parti Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapıyor
logo
Ekonomi

ABD, bu yıl için petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti

Brent petrolün varil fiyatının bu yıl ortalama 86,37 dolar, WTI ham petrolün ortalama varil fiyatının da 82,03 dolar olacağı öngörülüyor.

Firdevs Yüksel  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
ABD, bu yıl için petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti

İstanbul

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

EIA'nın "Temmuz 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, küresel petrol stoklarındaki azalma nedeniyle petrol fiyatlarının yılın ikinci yarısında yükseleceği öngörülüyor.

Küresel petrol stoklarının yılın ilk yarısında günlük yaklaşık 500 bin varil düşüş kaydettiği belirtildi, ikinci yarısında ise günlük yaklaşık 700 bin varil azalacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre, stoklardaki düşüş kısmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintilerinden kaynaklanıyor.

Buna göre, Brent petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 86,37 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, önceki raporda 84,15 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 82,03 dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu rakam, geçen ay 79,70 dolar olarak öngörülmüştü.

EIA, gelecek yıl için Brent türü ham petrolün varil fiyatını 88,38 dolar, WTI ham petrolü ise 83,88 dolar olarak yukarı yönlü revize etti.

ABD'nin ham petrol üretimi

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 250 bin varil olması bekleniyor. Bu rakam geçen yıl yaklaşık 12 milyon 930 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. 2025'te ise üretimin 13 milyon 770 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Geçen ayki raporda bu rakamlar bu yıl için günlük 13 milyon 240 bin varil, gelecek yıl için ise 13 milyon 710 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Küresel petrol arzının ise bu yıl günlük 102 milyon 430 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 600 bin varil olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, küresel petrol tüketiminin bu yıl günlük 102 milyon 910 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 680 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Derbi sonrasındaki olaylara ilişkin Ali Koç ve Selahattin Baki'nin ifadelerinden detaylara ulaşıldı
Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 18'e düştü
Gaziantep'te devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Ticaret Bakanlığı yaz döneminde gümrük kapılarındaki yolcu geçişlerini kolaylaştırmak için tedbir aldı
İzmir Valiliği, AA fotoğraflarıyla 15 Temmuz fotoğraf sergisi düzenleyecek

Benzer haberler

ABD, bu yıl için petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti

ABD, bu yıl için petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti

Rusya: Hindistan petrol ihracatında ana pazarımız haline geldi

KAPSARC Başkanı Alajlan: Enerji sektörüne yönelik yaptırımların yaygınlaşmasıyla ticaret şeffaf olmayan alanlara kaydı

BOTAŞ, İsrail'e petrol ihraç edildiği iddialarını yalanladı

BOTAŞ, İsrail'e petrol ihraç edildiği iddialarını yalanladı
Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerindeki işçiler için çalışma saati düzenlemesi

Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerindeki işçiler için çalışma saati düzenlemesi
PKK/YPG, Suriyelilerin yılda 2,5 milyar dolarlık petrolünü gasbediyor

PKK/YPG, Suriyelilerin yılda 2,5 milyar dolarlık petrolünü gasbediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet