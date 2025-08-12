Dolar
40.70
Euro
47.35
Altın
3,352.11
ETH/USDT
4,297.30
BTC/USDT
118,949.00
BIST 100
11,003.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İhracat birim değer endeksi haziranda yıllık yüzde 2,7, ithalat birim endeksi yüzde 1,9 arttı

İhracat birim değer endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 2,7, ithalat birim değer endeksi yüzde 1,9 artış gösterdi.

Serhat Tutak  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
İhracat birim değer endeksi haziranda yıllık yüzde 2,7, ithalat birim endeksi yüzde 1,9 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,7 yükseldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Endeks Haziran 2024'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,5, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 artarken, yakıtlarda yüzde 10 azaldı.

İhracat miktar endeksi, bu dönemde yüzde 5 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,8 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1, yakıtlarda yüzde 17,5, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 artış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı. Endeks yıllık bazda, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,9, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,1 artarken, yakıtlarda yüzde 12,8 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,4 azalış kaydetti.

İthalat miktar endeksi, söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 13,1 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,1, yakıtlarda yüzde 15,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,3 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, mayısta 161,6 iken haziranda yüzde 6,9 azalarak 150,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi, geçen yıl haziranda 152,6 iken bu yılın aynı ayında yüzde 1,1 düşüşle 151 olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi, mayısta 128,8 iken haziranda yüzde 1,7 artışla 131 oldu. İthalat miktar endeksi, Haziran 2024'te 121,5 iken bu yılın aynı ayında yüzde 7,9 artarak 131,2 olarak belirlendi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Haziran 2024'te 89 olan dış ticaret haddi, 0,8 puan artışla Haziran 2025'te 89,8 olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay, boşanma davasında "mobilya ve halı bedeli" itirazını kabul etti
Hac kaydını yenilemeyenler gelecek yıl hac kurasına katılamayacak
Temmuzda yağışlar geçen yıla göre yüzde 71 azaldı
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 48,3'e düştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin açıklama

Benzer haberler

Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

İhracat birim değer endeksi haziranda yıllık yüzde 2,7, ithalat birim endeksi yüzde 1,9 arttı

Ticaret ve perakende satış hacmi haziranda yıllık bazda arttı

İnşaat maliyet endeksi haziranda aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 23,58 arttı

İnşaat maliyet endeksi haziranda aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 23,58 arttı
Sanayi üretim endeksi haziranda aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 8,3 arttı

Sanayi üretim endeksi haziranda aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 8,3 arttı
BIST 100 geçen ayki getirisiyle yatırımcısını sevindirdi

BIST 100 geçen ayki getirisiyle yatırımcısını sevindirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet