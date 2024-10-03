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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uyguladığımız ekonomi programıyla dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini ve tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini hedefliyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bölgesel ve küresel gelişmelere karşı ekonomimizin direncini artırmak ve toplumsal refahı ilerletmek amacıyla uyguladığımız ekonomi programıyla dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini ve tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Programımıza duyulan güvenin neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz" ifadesini kullanan Yılmaz, yıllık enflasyonun bir önceki aya göre 2,59 puan azalarak yüzde 49,38 düzeyine indiğini belirtti.

Böylece yıllık enflasyondaki gerilemenin son 4 ayda 26 puanın üzerinde gerçekleştiğine işaret eden Yılmaz, yurt içi üretici fiyatlarındaki artışın geçen aya göre azalarak eylül ayında yüzde 1,37 seviyesinde olduğunu, yıllık üretici enflasyonunun da yüzde 57,68 seviyesinden mayıs ayından itibaren kademeli şekilde yüzde 33,09 seviyesine indiğini kaydetti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin, 15 aydır tüketici enflasyonunun altındaki seyrine devam etmesinin, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet yönlü baskıların da azaldığını gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Dönemsel fiyatlama etkisinin azalması ve geçmiş enflasyona endeksleme davranışının düzelmesinin yanı sıra yapısal reformlarımız ile enflasyondaki ataletin de kırılacağını öngörüyoruz. Bölgesel ve küresel gelişmelere karşı ekonomimizin direncini artırmak ve toplumsal refahı ilerletmek amacıyla uyguladığımız ekonomi programı ile dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini ve tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz."

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