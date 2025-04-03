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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon süreci 10 aydır kesintisiz devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Geçen yıl haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci, mart ayında da etkisini sürdürerek, 10 aydır kesintisiz olarak devam ediyor." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon süreci 10 aydır kesintisiz devam ediyor

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Ekonomi programının temel önceliğinin enflasyonu düşürmek olduğunun altını çizen Yılmaz, güçlü siyasi ve sosyal sahiplenmeyle, bütüncül bir çerçeveye sahip programı başarıyla hayata geçirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Yılmaz, "Geçen yıl haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci, mart ayında da etkisini sürdürerek, 10 aydır kesintisiz olarak devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tüketici enflasyonunun mart ayında yıllık yüzde 38,1 seviyesine gerileyerek, dezenflasyonun başladığı 2024 yılı Haziran ayından bu yana 37,4 puanlık düşüş gösterdiğini aktaran Yılmaz, aylık bazda enflasyonda 1,2 puanla en önemli paya sahip gıda fiyatlarında, ramazan ayının etkisinin görüldüğünü, hizmet enflasyonundaki katılığın kırılmasının devam ettiğini ve hizmet enflasyonu oranında düşüşün sürdüğünü bildirdi.

"Kısa dönemli etkilere yönelik kurumlarımız tedbirleri hızla alma kapasitesine sahiptir"

Yılmaz, yurt içi üretici fiyatlarının artış hızının bir önceki aya göre azalması ve yıllık üretici enflasyonunun yüzde 23,5 seviyesine gerilemesinin, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet kaynaklı baskıların giderek hafiflediğini gösterdiğini belirterek, enflasyonu düşürürken aynı zamanda yatırım ortamını iyileştiren, verimliliği artıran, üretken kapasiteyi genişleten, ihracat odaklı bir makroekonomik çerçeveyle dengeli büyümeyi ve istihdam artışını amaçladıklarını kaydetti.

Beklentilerin sağlıklı yönetimi ve enflasyonla mücadelede başarılı olmak adına, para ve maliye politikalarını etkin şekilde koordine etmeye devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Dönemsel gelişmeler kısa süreli olumlu veya olumsuz etkiler yapabilir. Aslolan ise programın ana çerçevesi ve istikametidir. Son dönemde görüldüğü üzere, kısa dönemli etkilere yönelik olarak kurumlarımız gerekli tedbirleri hızla alma kapasitesine sahiptir. Güçlü ve istikrarlı bir ekonomi, kapsayıcı sosyal politikalar için koordinasyon içinde ve tüm paydaşlarla istişare ve işbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.

Enflasyonun çok daha düşük oranlara gerilediği bir ortamda, istikrar içinde büyümeyi ve sosyal refahı artırmayı hedefliyoruz. Tek haneli oranlara ulaşıncaya kadar enflasyon ile kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz."

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