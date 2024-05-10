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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: AR-GE ve inovasyon destekleriyle üretimimizi katma değeri yüksek üretime dönüştüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "AR-GE ve inovasyon alanındaki desteklerimizle birlikte üretim yapımızı katma değeri yüksek nitelikli üretime doğru hızla dönüştürerek ihracatta yüksek teknolojili ürün payını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Harun Kutbe  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: AR-GE ve inovasyon destekleriyle üretimimizi katma değeri yüksek üretime dönüştüreceğiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanayide yüksek teknolojili ürün üretiminin, mart ayında yıllık bazda yüzde 34,4 oranında arttığına dikkati çekerek, "Önümüzdeki dönemde de AR-GE ve inovasyon alanındaki desteklerimizle birlikte üretim yapımızı katma değeri yüksek nitelikli üretime doğru hızla dönüştürerek ihracatta yüksek teknolojili ürün payını artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksini değerlendirdi.

Türkiye'nin üreterek büyümeye devam ettiğini aktaran Yılmaz, büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretiminin, Mart 2024'te yıllık bazda yüzde 4,3 oranında arttığını belirtti.

Teknoloji düzeyine göre sanayi üretimi verilerinde, yüksek teknoloji ürünlerin imalatındaki yükselişin dikkati çekici olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sanayide yüksek teknolojili ürün üretimi 2024 yılı Mart ayında yıllık bazda yüzde 34,4 oranında artarken, sanayi üretiminin büyümesine en yüksek katkı yüksek teknolojili ürünlerin imalatından gelmiştir. Önümüzdeki dönemde de AR-GE ve inovasyon alanındaki desteklerimizle birlikte üretim yapımızı katma değeri yüksek nitelikli üretime doğru hızla dönüştürerek ihracatta yüksek teknolojili ürün payını artırmayı hedefliyoruz."

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