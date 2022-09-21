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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyecekler için indirim kampanyasını yarın açıklayacak

Eda Özdener   | 21.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyecekler için indirim kampanyasını yarın açıklayacak

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ'nin, tecrübesiyle millete uygun fiyatlı ve güvenli konutlar sunmak için gece gündüz çalıştığını bildirdi.

"İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin de bu hedefle yola çıktığını aktaran Bakan Kurum, bu projeyi "yerli ve milli imkanlarla yapılan bir millet kampanyası" olarak tanımladı.

Kurum, şunları kaydetti:

"Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız yüzde 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık. Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjdemiz var. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz."

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